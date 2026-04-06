文凭试天气︱天文台料4.8笔试开考当日有一两阵雨 吁考生留意天气预测

受低压槽影响，香港天气自上周五（3日）起渐转不稳定，周六及清明节（4及5日）都有骤雨及狂风雷暴，亦曾悬挂黄雨。天文台预测，周三（8日）文凭试笔试开考日会有一两阵雨，呼吁考生留意最新天气预测。

清明节录45.1毫米雨量 自1884年以来第二高

天文台今日（6日）发布最新《天气随笔》，提到清明节下午发出黄色暴雨警告信号，当中本港多处地区录得超过40毫米雨量，而天文台总部更录得45.1毫米雨量，是自1884年有记录以来清明节第二高的纪录。

而低压槽早在周六已盘踞广东沿岸，与其相关的强雷雨区亦于中午前后影响本港。天文台于当日上午10时55分发出黄色暴雨警告信号，并在11时50分发出局部地区大雨提示。当天本港多处地区录得约30毫米雨量，而大埔区的雨量更超过70毫米。

天文台指，随着低压槽逐渐减弱，炎热的偏南气流会在明日（7日）影响广东沿岸，该区短暂时间有阳光，但亦有一两阵骤雨。预料一股偏东气流会在文凭试笔试开考日为广东沿岸带来一两阵雨。而高空反气旋会在本周后期至下周初覆盖华南，该区天色好转，呼吁考生留意天文台最新天气预测。