乱买「减肥针」或打出祸 关注组织拆解5大减肥乱象 吁停自行用药

本港51.3%成年人超重或肥胖，政府早前推出首份《体重管理行动计划》，目标三年内将肥胖率降至五成以下。香港关注肥胖症联盟归纳坊间5大减肥乱象，提醒市民提高警觉。联盟强调，减重须以安全为首要标准，配合改善生活及饮食习惯，提醒乱用减肥针药会增加健康风险。

香港关注肥胖症联盟由香港中华医学会、香港代谢及减重外科医学会及香港肥胖学会共同成立。联盟留意到，社交平台上有不少网民分享外游时购买或经水货渠道代购减肥药物的经历，甚至以「日记」形式交流用药经验，药物品质及安全令人忧虑。

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五大减肥乱象：无专业医疗评估胡乱用药

乱象一：自行用药 缺乏专业医疗评估

未经医生评估体质及病史，便自行用药，可能导致身体严重受损。此外，盲目追求效果可能导致剂量过重，减肥针属处方药，绝非保健品，必须经医生诊断后处方及调整剂量。

乱象二：减肥「保健品」含西药成分

减肥产品含有未标示西药成分问题，服用后可能引致严重副作用。其中已被禁止在本港使用及出售的常见西药成分「西布曲明」，属抑制食欲的减肥药，副作用包括血压上升、心跳加速、痉挛等，患有心脏病人士不宜服用。市民切勿购买或服用成分或来历不明的产品。

乱象三：减肥针/药物来源不明及假货充斥

随着减肥针需求激增，供应有限，有消费者转向非正规渠道购买，包括私下交易、海外代购、未经授权的诊所、美容院、药房等，导致假货及仿制品泛滥，药物成效及安全成疑。

乱象四：药物运输及储存缺失

以减肥针为例，必须在严格的冷藏环境下运输及储存。若运输或储存不当，可能影响药效及安全性，甚至造成药物污染风险。消费者无法追溯药物储存历史，打进体内的药物可能无效，甚至危及健康。

乱象五：缺乏专业监管及后续跟进

没有医生指导，使用者难以及时调整剂量及处理突发状况，亦缺乏良好生活习惯及饮食配合。

减肥针属处方药物 须医生指导使用

近年备受关注的「减肥针」，即 GLP-1受体促效剂/GIP+GLP-1双受体促效剂，属皮下注射处方药物，机制包括提升饱腹感、延缓胃排空、降低食欲与热量摄取，以及促进脂肪分解。联盟表示，GLP1类药物受《药剂业及毒药条例》监管，属「处方药物」，须由医生处方并在注册药剂师监督下配售。坊间流通的水货大多属未经衞生署注册的药剂制品，在未获合法授权下管有此类产品属刑事罪行，当事人或面临检控。

联盟提醒，减肥针是慢性疾病管理的治疗工具之一，并非减重捷径。自行使用减肥药物，存在剂量错误及使用方法不当等健康风险。患者需配合医生持续监察减重进度，并接受个人化的剂量调整建议，方能确保治疗成效。市民使用任何减肥药物前应先咨询医生，确保安全及疗效。

政府目标三年内将肥胖率下降至五成以下。香港肥胖学会创会会长兼内分泌及糖尿科专科医生袁美欣表示，知悉当局会在多个服务点摆放体重磅，亦会配合讲座等活动，提升各阶层市民对肥胖症的了解。对于政府提倡融合中医原则的体重管理，她认为有一定理据，「穴位刺激、甚至一些埋线治疗，其实临床上的确见到有效。」

美国推「倒金字塔」饮食 肥胖学会会长：大胆

袁美欣形容，不论药物、手术、中医，都是减肥「武器」的一部分，「越多『武器』可以选择，我们成功机率就越高」；强调减肥基石是维持健康饮食、恒常运动，及正确生活态度。

另外，美国政府年初公布更新《美国人饮食指南》，以「倒金字塔」形式呈现，强调多摄取蛋白质、减少糖分及超加工食品。袁美欣说，有关建议「非常大胆」，但已存在多年，「尤其地中海饮食法，其中一部分是提倡加多一点菜、减少肉类，医学界都发现有效减低糖尿病发病率。」不过她指，港人饮食多都以淀粉质为主，扭转饮食习惯需循序渐进。

记者：萧博禧

摄影：何家豪