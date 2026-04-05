清明节天气｜天文台下午5时40分取消黄色暴雨警告

【天气/清明节】今日（4月5日）是清明节。天文台早上表示，与低压槽相关的骤雨正影响南海北部。本港地区今日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，而部分地区雨势较大，初时局部地区能见度颇低。日间最高气温约27度。吹和缓南至东南风，稍后风势清劲，高地间中吹强风。

天文台两度发提示 广泛地区或受大雨影响

天文台于上午9时55分表示，位于香港以南海域的强雷雨带正逐渐靠近珠江口一带，预料未来一两小时本港部分地区雨势较大及有几阵狂风雷暴。市民请留意天气变化。天文台再于10时50分指出，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。天文台再于上午11时10分表示，短期内香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台于下午1时10分再发特别天气提示，指受低压槽影响，珠江口一带持续有强雷雨区发展，预料未来一两小时本港部分地区雨势较大及有强烈狂风雷暴。市民请留意天气变化。及后天文台于1时50分再次表示，短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。天文台其后于下午2时05分发出黄色暴雨警告。

天文台于下午5时40分取消黄色暴雨警告。

天文台料本周后期日间炎热

天文台展望，未来两三日仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。本周后期日间炎热。

天文台提到，一道低压槽今日继续为广东沿岸带来骤雨及几阵狂风雷暴。预料低压槽会在星期一减弱，本周初至中期天色较为明朗。而一股偏东气流会在本周中期影响广东沿岸地区。随著高空反气旋增强，本周后期广东地区天色好转，日间炎热。