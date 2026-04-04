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两蚊两折｜九巴愉翠苑车费回赠机一度停用 政府 : 高度关注 九巴须向乘客发还回赠

社会
更新时间：19:20 2026-04-04 HKT
发布时间：19:20 2026-04-04 HKT

「两蚊两折」昨日(3日)首日实施，九巴部分车费回赠机即发生故障，有长者变相免费搭车，九巴解释是个别拍卡机有问题，已确认系统运作正常，惟九巴设于沙田愉翠苑的车站拍卡机其后再被揭发出现故障，一度需暂时停用。政府回应时表示，高度关注九巴设于沙田愉翠苑的车费回赠机暂停使用事件。九巴表示已立即跟进，而该回赠机已回复正常运作。

回赠机暂停使用会影响所有乘客，包括「两蚊两折」受惠人士。政府已就此指示九巴必须迅速向受影响乘客发还分段收费回赠。

在沙田愉翠苑回赠机故障期间，「二元优惠计划」受惠人士未能取回车费回赠，会令政府在该计划下的车费补贴增加。政府强调，不会向九巴发还因此而引致的额外车费补贴，并会与九巴密切跟进补贴的详细安排，保障公帑。

回赠机暂停使用会影响所有乘客，包括「两蚊两折」受惠人士。政府已就此指示九巴必须迅速向受影响乘客发还分段收费回赠。
回赠机暂停使用会影响所有乘客，包括「两蚊两折」受惠人士。政府已就此指示九巴必须迅速向受影响乘客发还分段收费回赠。

政府强调，九巴作为公共交通营办商，有责任确保其系统（包括车费回赠机）运作正常，敦促九巴认真跟进，避免类似情况发生。

相关新闻: 

九巴车费回赠系统疑故障 长者变相「免费搭车」 政府促九巴交报告

九巴指周五(3日)晚上检查时愉翠苑的车站拍卡机运作正常，其后收到市民指该拍卡机没反应，于是贴出暂停使用告示，并立即安排跟进。现时该拍卡机已回复正常，受影响乘客可致电九巴热线查询，或安排领回分段收费回赠。

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