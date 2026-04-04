「刘马车」涉3日内于多区非礼10名女性 今被控10项非礼罪还押

外号「刘马车」的刘骏轩被指涉嫌在屯门、上水、旺角、将军澳等各区屋苑及商场摸女性大腿，3日内非礼至少4名女子、6名女童，受害人介乎12至20岁。刘骏轩今日( 4日 )下午在观塘裁判法院首次提堂，暂被控10项猥亵侵犯罪。刘骏轩暂准毋须答辩，裁判官丘国新押后案件至6月1日于屯门裁判法院再讯，以待警方进一步调查。辩方申请保释被拒，期间刘马车须还押看管。

29岁无业男子刘骏轩被控于今年3月30日至4月1日期间，在荃湾杨屋道69号1楼楼梯、上水旭埔苑唐湖阁（C座）4楼走廊外、天水围天耀邨耀华楼外、屯门大兴政府合署外、旺角朗豪坊12楼玩具"反"斗城外、屯门泽丰花园泽民楼（第3座）23楼走廊、屯门良景邨良华楼16楼走廊、将军澳和明苑和逸阁（A座）外及旺角旺角新之城1楼Finding JUJU十度猥亵侵犯女子W、X、Y、Z及女童A、B、C、D、E、F。

案件编号：KTCC 635/2026

法庭记者：陈子豪