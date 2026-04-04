两蚊两折｜九巴回赠机故障全额退款 孙玉菡：额外开支由九巴承担 政府、用家无损失

为60岁或以上长者而设的2元乘车优惠计划，昨（3日）起调整为「两蚊两折」，惟部分九巴回赠机出现故障，拍卡时获回赠全数车资。劳工及福利局局长孙玉菡今（4日）在电视节目表示，政府已即时与巴士公司沟通，所有牵涉的额外费用将由九巴承担，政府及用家均没有损失，相关原因或牵涉部分回赠机的数值并非之前预设数字。运输署已要求九巴彻查原因并提交报告，而相关回赠机已于早上调整完毕，具体成因有待运输署查清。

「两蚊两折」宣传到位 料长者懂自行计算车费选短途车

孙玉菡表示，大部分「老友记」已知道新计划如何运作，相信透过各区「攻略」、区议员、关爱队及社福机构员工协助，宣传已到位。调整主要目的是确保乘车优惠政策，在长远财政上可行及可持续，希望新安排有助处理「长车短搭」问题。他理解部分需要乘搭长途车的长者，车费会比以往略高，但强调政府仍然承担了八成车资。

被问及长者是否懂得选择短途车或使用分段收费，孙玉菡认为，长者日常活动多为区内买餸、饮茶或见朋友，通常有选择，例如可选乘10元或以下的短途路线。他指出，以往不论路程长短均划一收两元，但新安排下若选乘长途车，可能要多付几毫或一两元，相信长者会自行计算，而当局亦会透过「攻略」及地区网络提供协助。

长者做过一次便知分段收费如何操作

目前全港有160条专营巴士线需「拍两次卡」才能享有分段收费，部分需于落车时在回赠机拍卡获减免。孙玉菡表示，运输署已开始鼓励更多巴士路线提供前段分段收费，相信各界很快会适应。至于部分长途巴士线设有前段分段收费，他指这项安排适用于所有乘客，乘客需落车再拍卡以获回赠，相信长者会慢慢学会使用，并认为分段收费操作不难，最重要是加强宣传，提醒长者若乘搭设有前段分段收费的长途车而只作短途使用，落车时记得拍卡，做过一次便会知道如何操作。

至于会否与巴士公司合作，在车头张贴贴纸识别10元以上或设有前段分段收费的路线，孙玉菡回应称，在运作期间会思考有否方法方便长者辨识，但现时认为最有效仍是透过日常接触长者的区议员、关爱队、社区中心及长者中心职员，配合「攻略」作宣传，因为长者通常只乘搭固定巴士路线，容易掌握。

分段收费折后车费仍达10元？孙玉菡：新安排始终有进步

对于部分设有前段分段收费路线，折扣后车费仍达10元，减幅似乎有限。孙玉菡回应称，与以往不论路程长短划一收费相比，新安排始终有进步，「由以往冇到依家有，都系一个改变嚟嘅」，具体安排相信运输署会与巴士公司商讨。

有议员担心巴士公司在重组路线时减少短途车、增加长途车，可能导致补贴增加，孙玉菡强调，「两蚊两折」是为长者及残疾人士提供出行优惠，而巴士路线安排属运输政策，相信运输署会从整体角度考虑。当局根据整体运输安排，估算乘车人次，计算政府一年的补贴金额。对于「长车短搭」情况会减多少，他认为难以即时计算，需运行一段时间，例如一年后，可透过大数据尝试估计。

离岛长者船费增幅显著 当局吁从整体福利考量

对于离岛长者主要依赖渡轮出行，而近日多条航线加价，例如长洲至中环普通船，长者原本付两元，调整后平日及假期分别需付3.3元及5元；高速船更分别升至6.6元及9.5元。孙涵表示，明白居住偏远地区长者，其交通费较高，政策调整后他们需自行负担稍多，但重申政府仍承担八成费用，资助比例非常大，政府负担也很大，希望大家体谅。政府透过调整政策所节省的开支，会投放回社会，尤其是长者身上，认为应从整体社会福利角度审视，希望可顾及长者除交通以外的其他需要。

新安排与推动银发经济无矛盾

被问到「两元两折」若减低长者出行意欲，会否调整政策，孙玉菡表示，由于长者实际只需支付原车费的两成，相信影响不大。当局会继续透过与饮食业界合作，例如提供优惠餐饮，鼓励长者多外出走动。对于政策会否与推动「银发经济」产生矛盾，孙玉菡明确表示不存在矛盾，认为银发经济涵盖产品选择、满足长者需要等层面，是一个系统性设置，当局会朝银发经济发展方向前进，因考虑到长者人口比例持续上升，他们本身就是庞大的消费群，做好配套更能带动留港消费。

至于明年推行「每月240程上限」措施，孙玉菡指出，根据现有数据，每月使用超过240程个案极少，因此该上限的实际节流效果有限，主要作用是回应公众对「过度使用」的担忧。行政成本方面，今次「两元两折」的系统调整属一次性开支，政府承担6,000万元，八达通公司承担2,000万元。孙玉菡估计，明年增设「240程上限」时，亦会产生额外的一次性行政成本，但因涉及改动较小，金额应远低于是次调整。

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