九龙东联网5.6万名病人资料外泄 医管局：事件不涉网络攻击 已即时暂停承办商系统维护工作 向受影响病人致歉

医管局发生病人资料外泄事件，超过5.6万人受影响。外泄资料包含病人姓名、性别、身份证号码、医院档案号码和手术内容等资料。

九龙东医院联网56,000多名病人资料外泄

医管局表示，恒常监察系统于昨日（3日）凌晨二时，发现一宗怀疑未经授权取走病人资料、并在第三方平台泄漏的个案，事件涉及的56,000多名病人来自九龙东医院联网。医管局随即于早上报警及通报个人资料私隐专员公署，医管局会全面配合警方调查及行动。

事件涉及的56,000多名病人来自九龙东医院联网。资料图片

医管局向受影响病人致歉，并将采取一切可行措施，务求将对病人影响减至最低。医管局会尽快透过「HA Go」应用程式及电话短讯通知受影响病人，九龙东医院联网亦已设立热线52157326，供病人就事件查询，热线运作时间为星期一至日，早上9时至下午6时；病人亦可于非热线运作时间留言查询，职员会尽快回复。

事件不涉网络攻击 已即时暂停承办商系统维护工作

医管局非常重视网络保安，于发现事件后已严正检视内部网络系统，确认系统运作安全正常，事件不涉及网络攻击等因素。医管局已即时暂停承办商的系统维护工作。



医管局持续采取多项措施强化医疗系统，包括持续提升网络安全保障、用户安全意识、重要关键基础设施网络安全、网络监察及应变能力等，亦会与执法机构及网络保安机构合作，提升网络保安，以确保医院运作、病人服务和个人资料安全获得适当保障。医管局亦呼吁受影响病人提高警觉，留意个人资料会否被用作其他用途，作好个人资料保护，例如更改密码等，有需要时可向警方求助。

私隐专员公署指，会根据既定机制就事件展开调查。资料图片

私隐专员公署吁受影响人士提高警惕

私隐专员公署指，会根据既定机制就事件展开调查，并呼吁可能受影响人士提高警惕，慎防个人资料被盗用，如收到不明来历或可疑的来电、短讯或电邮时要提高警觉，切勿随意打开附件、连结或披露个人资料；对网络钓鱼及其他诈骗行为提高警觉；考虑更改网上帐户密码，并启用多重认证功能；留意个人电邮或帐户有否不寻常的登入记录；审视银行月结单，以确定是否有任何未经授权的支出。