清明节｜女殡仪团队巧手送先人走最后一程 骨灰晶石延续陪伴 抚慰家属心灵

【殡仪/先人/女性/女殡仪师】「本来以为女性服务女先人是很普遍的事，原来在香港殡仪业并非如此。」由宠物殡葬转为先人殡葬的殡仪统筹 Selina，入行初期一度表明不会接触先人的遗体，但在偶然之下改变了看法。她忆述，第一次接触的遗体是一位与她同龄的年轻女子，当时因只有一名女同事，处理不来，「她是女生，难道要让男生处理吗？一个没有拍过拖的女生，我不想她被男士触碰身体」，故当下只有一个念头──要好好地服务她；同时，亦感受到女殡仪师的重要性，「这个位置无论如何都要有人做。如果是我的至亲、另一半离开了，我也不想帮她清洁更衣的是一群陌生男士。」

「家人希望在最后一刻仍能为先人做些事 让她舒服、被爱。」

Selina工作的仁智殡仪公司大部分为女性员工，Label和Bon同样是殡仪统筹。入行近4年的 Label认为，作为同性会更了解女先人的需要，例如穿内衣如何较为舒服些、穿内衣裤或清洁私人部位时细心些，当为女先人穿好衣服、整理头发和戴上喜欢的戒指后，再好好走上最后一程，「很多时候，家人希望在最后一刻仍能为先人做些事，让她舒服、被爱。」

殡仪师 Bon则曾在婆婆的丧礼中遇到一位细心的女礼仪师，「她把所有事情安排得很妥当，会记得我想帮婆婆绑上一条手绳」。这份细致令Bon深受触动，「从那一刻开始，我觉得：如果我也能做到这样的人就好了」，这除了是对先人尊重，亦是家属的一份情感。

仁智殡仪负责人马小姐表示，自十多年前遇到一位约60岁女先人，在完成后事才得知她一直单身，「颇后悔的，如果一早知就会落手帮忙」，因此令她萌生「女殡仪师」的构想，最初由只有两、三位，渐渐增至现时十位，「要找到适合的人选是很难，要从心而发、用心帮助先人，同时又要有气有力、年轻有为、有思维和家教，可以细心聆听客人所需所想。」

女殡仪师 : 「部分先人得几岁、十多岁没拍拖，不想陌生男士触碰」

除了服务女先人，马小姐称，近年有不少家长希望离世的小朋友有女士跟进，「得几岁、十多岁没拍拖，不想有陌生男士触碰」，亦有男先人的家属认为交由细心的女士跟进，会较细微和上心，「与客人沟通期间，我们会主动询问有否需要女殡仪师。」

此外，她亦从韩国、英国引入骨灰制作晶石的技术，让家属可以留下部分骨灰制作晶石，变成首饰或纪念品，再将其余的骨灰撒放，既能让先人回归自然，也能以另一种方式延续陪伴。现时晶石款式选择多样，价钱由7000元至上万元不等，视乎材质与设计，部分加上18k白金镶嵌，相比传统的骨灰钻石，制作晶石成本较低，令更多家庭能负担。她称，该形式特别受失去伴侣或年幼子女的家庭青睐，「虽然人已离世，但透过晶石或首饰，家人仍能感觉对方在身边」。

从事骨灰晶石制作近10年的Betty表示，初入行时对骨灰晶石毫无概念，只觉得技术新奇，方法是透过高温将骨灰与晶石元素混合，反复该步骤3至4次，最后凝成晶莹剔透的晶石，再用不同机器加工出不同形状，最后切割、打磨成戒指或吊坠，「曾经有一位失去丈夫的女士委托制作晶石，当她拿到成品后，戴着戒指去旅行，感觉『好似老公再陪伴身边』」，让她心灵得到抚慰。

记者 : 何姵妤

摄影 : 苏正谦