试食节2026｜ 今起一连5日会展举行 市民忧假期人多挤迫留港消费 档主叹首日人流逊预期

一连数天的长假期展开，「香港国际试食节暨优质食品博览2026」今日（3日）于香港会议展览中心开幕，展期今起至4月7日。展览吸引不少市民到场，部分档位大排长龙。有市民表示，已花费约500多元购买饮品及面食等，因担心假期外游人多挤迫，故选择留港消费。有档主表示，首日人流比预期少，寄望未来几日人流会有所回升。

市民留港消费避人潮

市民钟先生表示，今日已花费约500多元购买饮品及面食等，认为今次展览食物品种多，但人流则较以往的美食展少。他指5日假期都会留港消费，不打算北上或外游，主因是担心「到处都系人」，并计划未来数日若天气好转，会到西九龙等户外地点游玩。

市民消费不设限：最紧要开心

同样选择留港的李先生则购买了竹升面，他指自己早前刚旅行返港，加上见到天气预报假期有雨，亦担心假期外出旅游人流太多，故决定留港消费，预算方面则没有设限，「最紧要开心」。

市民冯女士表示，假期有时间所以入场，且展览食品价格便宜。被问及为何不趁长假期外游，她笑言，「年纪大咗，旅行好辛苦」，故更倾向在香港消费走动，感受节日气氛。

参展商郑小姐表示，今日展览人流比预期少，寄望未来几日人流会有所回升。她表示当初听闻活动预期人流多，才决定参展，今日现场试食气氛不错，但实际购买的客人约占一半，「同预期有啲区别」。她指，由于是首届参与，缺乏过往数据参考，若今次展览整体生意不错，明年会继续参展。

记者：蔡思宇

摄影：何健勇