机场「感知阁」启用 模拟宁静机舱环境供适应 助自闭等隐性残障人士冲上云霄

【机场/感知阁/残障旅客/自闭】香港国际机场继早年设立「关爱阁」供乘坐轮椅及行动不便旅客使用后，本月正式启用专为隐性残障人士而设的「感知阁」，为全港首个免费开放予有需要公众人士使用的同类型设施。现场透过空间设计、灯光颜色、声音氛围，营造安静舒缓的环境，让隐性残障旅客分散注意力及减轻焦虑，协助他们在繁忙喧闹的出行过程中减轻压力。有家长带同患有自闭症的幼儿使用设施后表示，过往不敢带儿子乘坐飞机外游，直至儿子进入「感知阁」，喜欢了安静区的模拟机舱环境，相信有助他登上陌生的机舱后保持较稳定情绪，故此计划7月陪伴爱儿首度冲上云霄。

「感知阁」墙身及地面均铺软垫 灯光可调节 使用者毋须预约

新设施「感知阁」位于机场一号客运大楼禁区 L6 离港层（10号登机闸口附近），可同时容纳约10至12人使用，房内分为「Sky Explorium」的动感区及「The Sky Cocoon」的安静区，墙身及地面均铺上软垫，灯光亦可调节光暗。由每日早上5时至晚上12时开放，使用者毋须预约即可进入，进场时需脱下鞋子，亦要保持空间舒适安静及洁净。

邓太早前带同确诊为自闭谱系的4岁儿子Justin体验「感知阁」，她形容该设施是「由0到1一个非常大的进步」，除了让小朋友在候机时放松心情，亦减轻照顾者压力，有空间给小朋友调节情绪，「现在多了选择，起码我可以放松一点，有甚么不对劲找人帮助，或者去『感知阁』休息一下。 」

让自闭童上机前适应 助稳定情绪

邓太称，留意到儿子最喜欢安静区的模拟机舱环境，因为里面的空间小、有安全感和舒服，也可自行调节灯光，让小朋友自由发挥，「他会觉得舒服，也有自主度；让他上机前适应，如果他可以在这里感受良好，将经验带到乘坐飞机，情绪亦稳定些。」

她坦言，过往因担心环境刺激及小朋友情绪难以控制，加上年纪尚小，而未敢带他乘搭飞机，例如到陌生环境需要至少15分钟适应，期间小朋友可能会吵闹、哭泣或不参与活动。而陌生的机场环境有不少刺激物，包括人流密集、光线强烈，加上有严肃的安检程序与漫长候机时间，对小朋友来说是很大挑战，但她体验了「感知阁」后增添信心，已计划7月带儿子首次乘坐飞机。

机管局客运大楼及旅客体验总经理欧阳显宏表示，「感知阁」自2025年初开始筹备，设计上参考荷兰专家研究成果，并与协康会合作，提供专业意见及培训予前线员工，让他们更能理解和照顾相关旅客，筹备过程中亦请来不少家庭体验试用，以作出调整；未来将视乎需要，考虑设立预约入场，亦有计划在第二航厦设立类似空间。

机场未来两个月推「向日葵计划」 识别有特殊需要旅客

此外，机场将于未来两个月内推行「向日葵计划」。欧阳显宏称，有特殊需要的旅客可向相关的航空公司或客户服务人员，索取一条印有向日葵的绿色挂绳并挂在身上，让一众职员识别其隐性需要，从而在安检或登记过程中提供更贴心的协助。他提到，会提供相关培训予所有机场工作人员，包括入境处、航空公司、地勤及安检人员等，亦会加插新入职员工课程，令到他们更加了解隐性残疾人士的需要。

记者：何姵妤

摄影 : 汪旭峰