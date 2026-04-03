胸痛中心大会｜首度在港举行 范鸿龄 : 充分彰显香港作为国际医疗交流枢纽独特地位

医院管理局（医管局）今日（3日）公布，第15届中国胸痛中心大会一连两日（4月3至4日）于香港会议展览中心举行，约3000名来自香港、内地、「一带一路」沿线国家及地区以至世界各地的医疗界专家参与大会。今届胸痛中心大会是首次在香港举办，标志作为国家胸痛救治标准走向国际的重要桥梁，与大会迈向重要里程碑。

冀为为全球心血管医疗发展注入新动力 让更多患者受惠

今届大会设有16个专业论坛、200多个专题讲座，内容涵盖创新医疗发展、人工智能辅助临床决策、智慧急诊应变系统及国际认证标准等前沿议题，旨在建立胸痛中心建设与心血管医疗领域的学术交流、创新与合作平台，促进医疗新知及经验交流，共同探索当代心血管医疗服务的最新发展方向。

医管局主席范鸿龄表示，第15届中国胸痛中心大会首次在香港举办，充分彰显香港作为国际医疗交流枢纽的独特地位。他指现时不同国家地区都面对急性心脏病个案不断增加带来的严峻挑战，加强医疗界交流合作、推动医疗创新至关重要，相信今届大会将为与会者带来丰硕的学术成果，并为全球心血管医疗的发展注入新动力，让更多患者受惠。

医管局主席范鸿龄表示，中国胸痛中心大会首次在香港举办，充分彰显香港作为国际医疗交流枢纽的独特地位。资料图片

医管局行政总裁兼大会筹备委员会主席（香港）李夏茵于开幕礼上致辞时表示，香港的医疗体系以高效、专业及卓越著称。玛丽医院的胸痛中心已按照《国家胸痛中心建设标准》取得认证，威尔斯亲王医院的胸痛中心稍后亦会进行认证。香港建设胸痛中心在改善胸痛救治流程、提升服务效率方面取得显著成效，令病人受惠，充分体现香港对提供标准化治疗、多学科协调以及适时介入的深切承诺。香港经验亦可成为全球胸痛中心建设的重要参考，期望透过今届大会，能与内地及国际医疗界携手合作，共同推动心血管医疗的创新与可持续发展。

在胸痛中心大会上，《胸痛中心建设与认证标准（国际版）》正式发布，为全球医疗机构建立高质素胸痛中心提供框架指引，有助各地将治疗规程标准化、提升医疗成效，进一步改善胸痛患者的临床预后，推动国际胸痛中心建设规范化发展，助力提升全球胸痛救治整体水平。

大会由医管局、国家放射与治疗临床医学研究中心、广东省胸痛中心协会及苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院联合主办。

