每日杂志｜海滨发展妙计 活化九龙城汽车码头添新意 避免与周边设施形成落差 业界吁提供餐饮等多元活动

政府近年推动海滨长廊发展，路政署回复九龙城区议会文件显示，马头角园景平台及邻接海滨长廊的工程最快于下半年展开，预计2年后竣工，有望连接土瓜湾海心公园、周边零散公共空间及启德发展区。然而，有区议员关注，邻近的二级历史建筑「九龙城汽车渡轮码头」暂未被列入发展范围，期望当局能进行维修活化，避免其与逐步完善的海滨设施形成明显落差。有业界人士认同需活化码头，建议可配合附近的空间及功能整合发展，为市民及游客提供多元活动，包括餐饮、休憩、观景、娱乐等，形成持续的人流与活力。

九龙城汽车渡轮码头于2014年被古物咨询委员会评定为二级历史建筑，其历史可追溯至1965年，当时主要营运九龙城往来北角的汽车渡轮航线。香港中文大学大学通识教育部讲师蔡思行指出，随着红磡海底隧道在1972年通车，直接影响该航线的需求，于1998年停止服务，「（该码头）反映香港20世末后四分一世纪，由海运走上海底隧道的交通发展大潮流。」

评为二级历史建筑具社会价值

香港建筑文物保护师学会外务副会长游慧瑜亦指出，九龙城汽车渡轮码头作为本地跨海交通发展的重要见证，承载了香港由汽车渡轮年代，逐步转型至现代过海交通网络的历史进程。在其服务期间，亦是许多市民日常生活与集体回忆的一部分，具有一定的社会及历史价值。

翻查立法会文件，发展局曾在2024年时表示，在《保护海港条例》修订工作完成后可能会推展的改善工程中，提到「会考虑活化评为二级历史建筑的九龙城汽车渡轮码头的可能性，使其成为设有餐饮及其他景点的活动枢纽，以提升海滨的活力。」

九龙城区议会上月再次建议政府活化该码头，惟至今仍未有定案。区议员潘国华向本报表示，码头现时状况较残旧，钢铁出现锈蚀，若不维修，恐日后与周边逐步完善的海滨设施形成明显落差。他指，区议会过去曾多次提议，希望将码头转化为海滨长廊的一个特色节点，例如作为「打卡点」或具主题性的公共空间，使其能融入整体规划，但在与政府部门接触的过程中，未有部门「认头」负责该码头的管理与维修。

他认为，即使暂不进行活化，政府亦应履行最基本的文物保养责任，因此现阶段已透过区议会要求厘清管理部门。他续指，区内市民普遍欢迎未来兴建马头角园景平台，指出现时区内楼宇密集，居民主要集中使用面积较小的土瓜湾海心公园作休憩空间，活化九龙城汽车渡轮码头能提供更多空间，相信居民会支持。他建议，即使短期内未能全面活化，亦可先进行基本翻新及加设安全设施，有限度开放予市民作休憩或观景用途。

灵活改造空间平衡保育与发展

要活化历史建筑，需平衡保育与发展。游慧瑜表示，在保育角度而言，任何相关活化或改造工程，均应遵循国际通行的文物保育原则，包括重视历史场所的「场所精神」（spirit of place）及秉持「在必要的情况下作最少干预」的原则，以确保其历史价值及文化意义得以延续。

她建议，可先就不同的适应性活化再利用方案，进行全面研究与审慎评估，并透过充分的公众咨询，凝聚社会共识，以确保取得适切平衡。

蔡思行则提出，可从「补」、「加」、「减」三方向考虑，在最少改动下保留原貌、加入新建筑，以提供原址过往不具备的功能，及在不影响整体历史价值情况下，进行拆卸和改建非核心或维护成本过高的建筑或构件。他建议，码头可保留原有行车铁桥，让访客体验汽车登船的历史场景，并可设置小型博物馆及餐饮设施，兼备历史教育、体验和餐饮娱乐。

然而，有意见认为，若过度强调原貌保存，或限制建筑的用途。香港城市设计学会副会长（公共事务）张文政指出，可考虑采用「适应性再利用」，在保留具代表性元素的前提下，灵活改造空间，使建筑得以持续使用。他以部分欧洲圣堂转型为音乐场地为例，「能够让它继续发挥作用，一定要让那个建筑物自然转变，去变更。」

在营运模式上，区议会建议引入如餐饮、轻食或文创空间。潘国华表示，现时活化历史建筑作商业用途，已有不少成功经验，未来可考虑经营小型茶座、摊档或海滨美食街等。现场亦可设置二维码供市民了解码头的历史背景。

立法会批发及零售界议员邵家辉指出，码头邻近启德，景致开扬，若有水上的士方便游客来往会更理想。他补充，经营餐饮业务的吸引力较零售业大，能带动更多人流。他指，九龙城渡轮码头位置不像天星码头般邻近海港城商场，人流稍逊，若承办商能提供租金优惠，相信更容易吸引商户进驻。

纳入整体规划互相带动人流

张文政指出，九龙城码头一带可达性不足，若缺乏周边配套支持，单靠活化码头难以形成持续吸引力，强调必须纳入整体海滨规划，与附近的空间及透过餐饮、休憩、观景及娱乐等多元活动互相带动人流。他以澳洲雪梨达令港为例，指当地结合博物馆、会议中心、酒店及餐饮等设施，成功建立稳定人流，同时需完善交通及配套，如提供车位，以吸引消费力较高的群体。

在海滨连接层面，张文政指出，现时海心公园通往码头的海滨路径受部分建筑物阻隔，认为政府应优先打通相关「断点」，可考虑加设开合桥及浮趸等。他强调，海滨要保持长远活力，关键在于持续的活动策划，「到处都建食肆，不一定是好事」，应透过适度集中餐饮，并配合博物馆、儿童游乐区等，提升海滨的吸引力。他也说，可考虑在海滨举办国际活动，「如雕塑艺术和建筑展览，甚至是城市设计展览，威尼斯双年展就是好例子。」

发展局回复本报指，局方于3月底开展「东九龙海滨长廊研究」，探讨活化九龙城汽车渡轮码头的可能性及优化周边用地连接，「正与相关部门商讨应否为码头进行基本维修，以维持码头结构安全，目前未有造价估算。」根据区议会文件，路政署亦会于现有汽车渡轮码头旁预留合适空间，为日后发展提供弹性。

政府去年放宽填海机制 惟对商业用途仍未「松绑」

政府去年修订《保护海港条例》（《条例》），加强了对维港内大型填海的规管，并简化为改善维港而进行的小规模填海工程机制。有意见认为，若希望海滨更具活力，应进一步放宽相关规范，建议当局在可接受范围内，引入更多商业及文化活动。

香港城市设计学会副会长（公共事务）张文政指出，现时即使放宽了部分填海限制，例如容许在特定条件下进行小规模工程，但对于餐饮等商业用途仍然存在较多限制，导致未能够真正带动人流与经济活动。

根据《条例》，改善海港工程涵盖14项，包括海滨长廊及行人板道、单车径及观景台等，未涵盖餐饮等商业活动。张文政认为，当局可考虑进一步放宽相关规范，让更多类型的活动，包括餐饮、文化及教育用途得以进驻。

海滨事务委员会主席何文尧表示，在《条例》修订后，一些地区多年来期望落实的海滨工程将可受惠，如在坚尼地城新海旁路兴建行人板道，以及活化九龙城汽车渡轮码头。随着维港两岸的海滨长廊逐渐成形，社会普遍期望海滨能配备更完善的设施和更优质的体验，修订《条例》将有助回应这些期望。

记者：潘明卉

