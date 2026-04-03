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两蚊两折｜首日实施 孙玉菡指多数长者理解新收费模式 省下款项回馈长者服务

社会
更新时间：12:57 2026-04-03 HKT
发布时间：12:57 2026-04-03 HKT

「两蚊两折」今日(3日)实施，劳工及福利局局长孙玉菡表示，根据他早上的实地观察及与市民的交流，大多数长者朋友都理解并清楚新的收费模式。「两蚊两折」乘车计划牵涉大约267万人，随著人口老化，长者人数会不断上升，要兼顾长远的运行，政府会持续做解说工作。

他指出，目前有六成的公共交通路线票价在10元或以下。因此，长者若在地区内移动，只要选择合适的路线，便能继续享有两元的乘车优惠。至于长途车程，政府将会提供八成的车费资助。他再次申明，政府因此而节省的款项将会回馈到长者相关的服务上，并相信大多数长者都能够明白并理解「两蚊两折」这个新方案的运作模式。

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大多数长者理解「两蚊两折」的运作模式

孙玉菡透露，他今早曾前往黄大仙的街市、酒楼以及交通交汇处，亲身向长者们了解情况。他表示：「大多数的老友记都理解的，也都知道两元两折怎样运作。」他指出，接触到的市民都明白新计划的运作，即十元以下车程付两元，十元以上付两折。

孙玉菡指，由今日起连续三个星期，将有服务大使在全港75个地点协助市民。此外，约360位区议员及关怀队成员亦会在香港、九龙及新界落区，透过街站等不同形式，协助解答市民的疑问。同时，运输署及各交通营运商亦已组织了30支队伍，在不同地方实地考察，以确保运作畅顺。

他又认为「两蚊两折」实施后，「长车短搭」的情况可得到改善。他又说，陆续会有更多长程巴士线在前段设「分段收费」，无论对市民或长者而言都是好消息。

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