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两蚊两折｜陈恒镔吁长者宜留意车费变化 陈文宜：每月乘车逾240程人数不多 下阶段应考虑调整

社会
更新时间：10:01 2026-04-03 HKT
发布时间：10:01 2026-04-03 HKT

2元乘车优惠计划即日起调整为「两蚊两折」。立法会交通事务委员会主席陈恒镔今（3日）在一个电台节目表示，2元乘车优惠政策已实施了一段颇长的时间，以往长者乘车时未必会留意到每程车的收费，若想节省多一点，今天开始就要留意，但成效会如何，仍有待时间去观察。社福界陈文宜在同一节目表示，若数据显示不是很多人每月乘车超过240程，下一阶段的限制，当局应考虑再作调整，甚至取消。

陈恒镔料新安排影响最大是离岛长者

陈恒镔表示，近来政府的宣传都很大，现在开始长者每次乘车，都会明显感受到车费的变化，相信长者都是开明的，但会否有人为了一、两毫而再等一会儿车、行为作出变化等，就要再观望一段时间。他认为新安排影响最大是居于离岛的长者，坐船出入时，收费会明显增加，形容声音都颇大。

他建议巴士公司，要进一步扩大分段收费才最有效做到节省金钱，但巴士公司会认为营运有困难而未有诱因，再扩大更多分段收费，相信政府要再加把劲去推动。

陈文宜不希望长者减少外出

陈文宜直指，居于离岛、新界偏远的长者，有时候会跨区看医生，又或因家庭照顾要外出购物，或会因为「两元两折」减低出行的机会，甚或将行程压缩至一日内去处理以减少支出车资。她坦言不希望长者减少外出，要让他们有选择。政府近来的宣传中，尝试模拟出行的方法教长者乘车，相信某程度有帮助。

她认同政府指要关注财政的可持续性问题，但2元优惠是有其社会价值，希望政府做好数据监察，看新安排是否达致社会效益，假设影响不大，当局应考虑是否再做调整，特别是如果很多人乘车每月不超过240程，应该考虑调整甚至取消。

记者：郭咏欣

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