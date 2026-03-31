六合彩︱复活节金多宝头奖8000万 4.4搅珠 即睇「新科」最幸运投注站

六合彩复活节金多宝搅珠将于周六（4月4日）举行，特设6,300万港元金多宝，若以10港元一注独中，估计头奖基金为8,000万港元。为预留更多时间让顾客购买彩票，原定于周四 （4月2日）的搅珠将不会举行。

两号码近5期各搅出3次

近5期复活节金多宝中，「11」号及「22」号均被搅出3次，次数最多；其次是「1」号、「18」号、「33」号及「36」号，各搅出2次。另外，在这5次金多宝中，都有搅出重复数字号码「11」号、「22」号、「33」号及「44」号。

屯门市广场成「最幸运」投注站。资料图片

屯门市广场中48次头奖

马会表示，屯门市广场投注处凭著去年9月及12月增添售出的三张头奖奖券，将自1994年起累积售出头奖奖券总数推高至48张，打破多年来由中环士丹利街店保持长达32年的纪录，成为累计售出最多六合彩头奖彩票的「最幸运」投注处。