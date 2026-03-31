何超琼入禀高院求禁女子陈芃余骚扰及恐吓 亦不得接近美高梅及信德集团办公室

已故赌王何鸿燊二房长女何超琼（Pansy Ho）昨入禀高等法院，控告前证监会持牌代表陈芃余（Steffi Chen）。何超琼指陈芃余自去年三月起持续对她作出骚扰及恐吓行为，要求法庭颁令禁制陈芃余接触或靠近她及旗下公司美高梅及信德集团办公室三十米范围，亦不得散播任何诽谤或贬损言论，另向陈芃余追讨损害赔偿。根据司法机构网页显示，本案件现时并无聆讯排期。

原告为何超琼（HO CHIU KING PANSY CATILINA），被告为陈芃余（CHEN PAN YU STEFFI）。翻查网上资料显示，陈芃余在2015年至2018年曾是建银国际金融有限公司企业融资顾问代表、证券顾问持牌代表及证券交易代表，而陈芃余已在2018年遭证监会除牌；入禀状列明陈芃余居于荃湾柏傲湾。

何超琼在入禀状指，陈芃余约自2025年3月起对她作出骚扰及恐吓等行为，现入禀高等法院，要求法庭禁制陈芃余直接或间接对她作出骚扰、非法侵入她拥有的物业、进入或停留于美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited ）及信德集团有限公司（Shun Tak Holdings Limited）办公室的三十米范围内。

何超琼亦要求法庭禁制陈芃余以电话、电邮或其他方式接触或联络她，印制、制作、散发、传送或以其他方式发布任何包含虚假、诽谤或贬损她的资料，另要求法庭下令陈芃余向她作出损害赔偿等。

案件编号：HCA528/2026

法庭记者：刘晓曦