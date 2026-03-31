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六合彩︱头奖1500万今晚搅珠 即睇最旺号码、幸运投注站

社会
更新时间：15:04 2026-03-31 HKT
发布时间：15:04 2026-03-31 HKT

第35期六合彩今晚（3月31日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,500万元。六合彩今晚9时15分截止售票。

两号码过往50期各搅出15次

根据过往50期资料，最多搅出的号目为28及37，各搅出15次；其次为6及2，分别搅出12次、11次。

第35期六合彩今晚（3月31日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,500万元。资料图片
第35期六合彩今晚（3月31日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,500万元。资料图片

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 

地址：屯门市广场第三期地段277号地下 

中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 

中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 

地址：大埔广场地下商场七号舖 

中头奖次数：35 

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地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

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