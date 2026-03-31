MPF｜打工仔注意！强积金供款下限拟升至1.05万 供款上限每月增至2000元 实施时间或需数年

【MPF/强积金供款】消息指积金局建议将现时强积金收入的下限，由现时7100元上调至1.05万元，上限由3万元增至4万元，即收入低于下限的打工仔毋须供款，现时月入已超过3万元的打工仔，需缴交更多的强积金，最多或增500元，由目前上限的每月1500元，增至2000元。身兼劳顾会雇员代表的劳工界立法会议员林伟江向《星岛头条》表示，有关建议已在今日（3月31日）的劳工顾问委员会上讨论，关注点在于调整上限、下限的数字，以及实施时间、执行情况等。

林伟江：上限调整应有更大空间

林伟江认为，强积金供款的上下限已有十多年未作调整，现在是合适时机检讨，他对调整下限的建议至1.05万的水平可以考虑，但认为上限的调整应有更大空间，并建议可参考过往做法，以分阶段形式逐步提升至目标水平。

建议分阶段实施 料实施需时

对于强积金供款的检讨，林伟江明确表示，劳方认为调整是必要，在供款下限方面，他透露目前建议水平约为10,500元，此数字是按既定机制（入息中位数的一半）计算而得出，是合适水平。

然而在供款上限方面，林伟江有不同看法，指现时上限为40,000元，但若按照机制（入息的90%）计算，参考政府数据，上限水平应约为60,000元。他感觉到目前讨论的方案与此目标仍有一段距离，认为在上限调整幅度上还有空间。

林伟江认为，可先设定一个接近机制指标的目标数额，然后「分两步或分三步」去落实。至于调整后的生效日期，林伟江根据个人经验估计，即使方案达成共识，雇主与雇员真正需要按新供款额供款，并非能在2026年实施，可能数年后才实施。他解释，按照过往处理最低工资或「418」规定的经验，从讨论、达成共识到最终刊宪生效，往往需要一段时间。