地盘禁烟｜劳工处欢迎地盘管理人员拍照纪录违规通知当局执法 料现有人手足以应付

政府计划今年9月前实施地盘全面禁烟，目标涵盖所有新建及维修地盘，违例吸烟者将面临定额罚款3千元。劳工处副处长（职业安全及健康）冯浩贤表示，相信现有人手足以应付，并欢迎承建商或地盘管理人员若发现违规个案，可拍照记录，通知当局执法。但有立法会议员担心「一刀切」的做法，并对执法人手表示关注。

冯浩贤今（31日）在电台节目表示，去年大埔大火后，社会已就地盘全面禁烟达成广泛共识，修例旨在加强地盘职安健。修例建议要求地盘管理人，即承建商及其分判商，采取「所有合理步骤」，确保地盘内无人吸烟或携带已点燃的吸烟产品。他解释，「合理步骤」包括张贴清晰告示、在早会上作提醒、安排适当巡查，以及要求工友将香烟或打火机存放于储物柜等。如果承建商或地盘管理人员发现违规个案，可拍照记录，通知当局执法。他指，每个地盘都会有不同情况，地盘管理人都有责任按情况去采取适当措施。

冯浩贤强调，现时职业安全有关条例是希望确保工友各方面的职业安全得到保障，期望透过新法例将明火引致火警的风险减至最低。对于情节严重的个案，例如在存放风煤樽、天拿水等危险品的区域，如果工人不顾劝喻及警告违规吸烟而引致严重后果，当局可引用现行的职安健条例作检控，而非仅仅罚款3千元。

不考虑设立指定吸烟区

对于设立指定吸烟区的建议，冯浩贤表示当局不予考虑。他解释，政策目标是「地盘全面禁烟」，若在地盘内设有吸烟区，会造成管理混淆，并削弱执法成效。「如果地盘有一个吸烟区，可能会令这些执行的细节遇到很多困难。」他指法例实施后，整个地盘范围内都应禁止吸烟。

当被问及执法人手时，冯浩贤相信现有人手足以应付，劳工处职员会在突击巡查职安健问题时，兼任禁烟执法工作。

林伟江建议可考虑围板设吸烟休息区

立法会议员林伟江在同一节目上表示，虽支持地盘全面禁烟的大方向，但对细节表达了忧虑。他反映，业界有声音希望在安全及有管理的范围内设立吸烟区，让有吸烟习惯的工友有喘息空间，避免「一刀切」。

林伟江认为，在管理上增设吸烟区或会增加行政成本，但有两方面需要考虑。其一，这能让工友有明确可去的地方吸烟，减少他们违规在工地内随处吸烟的意欲。其二，若工友需离开地盘范围吸烟，或会在地盘门外聚集，对附近居民及公众造成观感及衞生问题。「会不会又因为这个情况而影响到其他方面的问题呢？」

他建议，若有空间，可考虑在地盘围板内设置附有储物柜的休息区，让工友在休息时吸烟，并在返回岗位前将烟草及火机锁好。并认为当局在法例生效初期，除了突击检查，亦应加强宣传教育，并与工会和业界多作沟通，以确保法例有效实施。

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