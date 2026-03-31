宏福苑听证会︱年检仅四处损坏惟警钟失灵 宏泰消防：年检与大火相隔好一段时间 不排除「有好多人掂过」︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（3月31日）举行第六日听证会。根据证人作供时间表，将有7名证人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程师钟杰文、电工李俊贤。至于置邦兴业有限公司文员骆倩盈、管理员钟瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、电工罗国瑞亦会在听证会上发言。

3月31日听证会重点：

除宏志阁外，另外7座的防火装置电路因大火高温而损坏，不符合部门2022年的的防火规定。不过宏福苑消防设备承办商「宏泰消防工程有限公司」指，年检是根据宏福苑落成时的标准做。

消防年检疑早已显示水缸有问题，宏泰消防董事钟杰文回应指「我谂我哋填错」，承认「冇留意到年检表」便签署。

维修工程期间，疑添加了「不常见」铺砖仔工程，导致须清空水缸并关闭水泵。宏泰消防同意有关工程对消防水喉而言并非必要。

钟杰文指，确保管理处清楚消防系统全数被另一间公司关掉「已经多事咗」。

年检仅发现4处损坏，惟火灾后消防处测试宏志阁火警钟，发现无法正常运作，钟伟杰指年检与大火相隔好一段时间，不排除「有好多人掂过」。



置邦文员指接获工人随处小便及堆放大量木板投诉

【15:55】置邦兴业有限公司文员骆倩盈随后在听证会作供，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示骆倩盈早于2007年加入置邦，担任物业助理，负责接听投诉及各种杂务，骆倩盈指日常工作需「成个屋苑周围走」。2019年她一度离开，翌年重返旧职，惟约半年后再次离任。直至2024年8月，她再度加入公司，现时主要负责管理处文书工作，并参与大维修会议，处理大量与工程相关的投诉。

她提到，其中一宗投诉涉及工人在工作间内随处小便，另外有住户投诉堆放大量木板，她表示已通知宏业，对方回复指木板是用作保护棚架，属安全措施。她亦指，管理处去年10月8日至10日一连三天派员到场观察工人实际工作情况。

宏福苑听证会︱宏泰消防电工称管理处知悉电源被关

【15:25】「宏泰」电工李俊贤作供指，去年3月年检时有检查天面水缸，水缸内部依然是石屎而非铺砖，并且确定水缸没有出现漏水或需要维修的情况。至11月19日，李俊贤到宏福苑更换扲手，是第一位「宏泰」成员得悉全部8座大厦的消防加压泵总电源被关，他当时有告知公司，亦按公司指示查询管理处。他称，当时管理处郑小姐表示「佢哋知道」消防电源被关，而他完成11月19日及21日的扲手更换工作后，没有打开电源便离开。

【15:10】另外，钟杰文指，没有向管理公司置邦兴业有限公司追问另一间消防承办商是甚么。他提到，自己11月19日首次知道八幢大厦总掣关了，但一个月前，已知道大厦做消防水缸工程，即总掣已关了超过一个月。

代表宏泰消防工程有限公司的大律师林乐夫问钟杰文于大火当日是否知悉或了解屋苑大堂有张贴消防装置关闭通知书，钟杰文表示，称「我完全唔知，冇听过员工有咁讲」。

宏福苑听证会︱宏泰消防称宏福苑消防非用新系统 易出问题

【14:50】代表政府的资深大律师孙靖干出示「宏泰」去年3月的宏志阁年检核对表及证书，显示年检结果只显示宏志阁24及30楼的扲手玻璃，与18及31楼的火警声响警钟，仅4处出现损坏情况需要执修。但是消防处在大火后检查未受大火直接波及的宏志阁，发现即使重新打开消防总电掣，整幢楼的警钟依然无法正常运作。

钟杰文回应指，各个警钟是通过灯喉电路串连，强调任何一个位置出现短路或损坏，都可能致「跳Fuse」而出现问题，强调年检与大火相隔好一段时间，不排除「有好多人掂过」，且强调「宏福苑唔系一个新系统，容易出现...问题都多啲。」他又强调，正因如此才反映定期做年检的重要性。

【14:45】代表政府的资深大律师孙靖干向钟杰文提问，针对宏泰于2025年3月进行的年度检验，询问在年检结束约六至七个月后才进行修补工作是否属于普遍做法。钟杰文表示，这种情况「呢个系唔special既情况，相信并不特殊」。

左起：李俊贤(宏泰消防工程有限公司电工)、钟杰文(宏泰消防工程有限公司董事及工程师)。

宏福苑听证会︱宏泰消防坚称无责任向管理处提建议 称提醒消防系统被关闭「已经多事咗」

【13:00】就消防工程责任问题，对于宏泰方面声称，2024年并未负责宏福苑的消防工程，直至2025年年初，才收到相关已签署的报价单。许伟强指出，宏泰与置邦曾签订一份为期两年的合约，于2024年1月生效。而在听证会上，有法团文件显示，2024年4月宏泰为宏福苑的消防承办商。钟杰文表示，同意该文件内容，但称自己因未有出席相关会议，对事件完全不知情。

【12:45】钟杰文表示，当日大火发生时，他曾想前往现场，但黄健华已经在场。钟形容自己一路看着新闻报道，心情一直很差。他亦担心自己是否有责任。他认为，每一个香港人看到这样的情况，都会感到担忧。

钟杰文强调，电掣确实不是他关掉的，只是担心管理处的人没有按照程序处理。

钟杰文在代表置邦兴业有限公司的资深大律师许伟强盘问下同意，10月17日与郑小姐的通话中，没有问郑小姐工程影响消防系统的范围、时长，亦在该次通话后直到11月19日前，长达一个月都无再找管理处关注情况。

【12:30】代表置邦兴业有限公司的资深大律师许伟强盘问钟杰文，指「唔好理你有无责任通知消防处先，你系咪（向管理处）提供建议会更理想？」钟杰文直言，其实行内有思想「唔系自己嘅嘢，唔好教人做嘢」，称既然聘用了第二间消防公司负责相应工程，应向管理处提供专业协助的会是对方的消防公司，重申「宏泰」在得悉系统全数被关，「在没有责任下基于安全考虑」派员工通知管理处，确保管理处清楚系统全数被另一间公司关掉，「我觉得已经多事咗了。」

【12:10】另外钟杰文供称，在10月17日，即水管工发现水缸无水后，曾致电管理处郑小姐，询问对方提供相关「挂牌」文件，但对方无提供。

【12:00】钟杰文分几个层面回应，首先强调「宏泰」不适合在完成替换工作后，先行启动电源完成有关替换过的设备测试，因为「宏泰」不清楚「挂牌」的工程涉及甚么项目，即使在别的工程完工前测试无问题，不代表工程后的装置仍能有效运作，「我谂系自欺欺人。」所以，他指一般做法是替换过损毁设备后，等待管理处及对方公司完成工程，「除牌」后才进行测试，再出证书完成年检维修工作。

至于「宏泰」是否应该在明知测试工作无法即时完成下，依然选择进行设备替换，钟杰文回应称，维修工作的对象是本身已损坏的装置，即使不进行替换，装置本身亦无法正常运作，而替换后即使无法测试，但「换咗总比坏嘅好。」他又举例，火灾当日接获消防查询，问替换过的入水制能否使用，他称「虽然未测试过无证书，但用到㗎。无换到就可能用唔到。」

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程师钟杰文。

宏福苑听证会︱八座储水缸工程期间全被清空 宏泰消防事前已知消防系统电力关闭

【11:40】李澍桓指，去年10月16日「宏泰」完成宏仁、宏道、宏新阁的消防维修工程后，员工蔡金龙到每座天台打开消防水缸的出水闸制，以作测试，但有另一名唐姓职员未见消防水喉出水，遂再到三座大厦天台检查水缸和消防水缸的出水闸制，发现三座大厦消防水缸内均无水。「宏泰」向宏福苑工程主管林先生查询，得知宏福苑八座大厦消防水缸都有执修工程，所以放掉消防储水缸的储水，「宏泰」员工向钟杰文及宏福苑管理处报告后便离开。

钟杰文在听证会上确认说法，称当时提出要员工向管理处交代，员工称已交代，并得悉由「挂牌」的承办商，即「中华发展工程有限公司」处理，其后他再得悉宏福苑八座大厦的消防水缸都因工程而全部缺水。钟杰文同意，在全数水缸缺水下，「宏泰」无法完成工程后的测试。至11月19日「宏泰」派电工进行有关维修时，钟杰文同意再次得悉宏福苑8座大厦的消防系统的总电力全数被关闭，他续补充，不单知悉电力被关，更发现消防上水泵的入水口被替换，「不知工程还导致有甚么系统被更动。」

李澍桓提及，火灾时有居民尝试开消防喉救火，但水量甚少，并关注「宏泰」有否想过向物管置邦反映「我唔做得呢个工程呀，我做完试唔到，好大剂？」钟回应指「我当时冇想到」。李澍桓续盘问钟，「宏泰」在11月知道消防系统的电源被关，「当明知（测试）工作无法完成时，继续进行装置替换，是否有责任。」钟杰文否认存有责任，「我哋未测试，唔系唔测试。」

维修疑添加「不常见」铺砖仔工程 须清空水缸并关闭水泵

【11:15】对于消防水缸工程，宏福苑维修合约列出，所有水缸饰面均用白阶砖。钟杰文认为做法不常见，称以其认知，一般维修消防水缸无须「铺砖仔」，因消防水缸内的储水用作灭火，无需特别保持洁净，不明白宏福苑为何有此安排，做法不常见，又指修理水缸一般也不需三个月的时间。李澍桓指当业主立案法团决定维修水缸，且要在内铺砖就须清空水缸，并关闭水泵，避免放水后「扯返啲水上去」。钟确认说法。

宏福苑听证会︱宏泰消防董事：消防年检时「好难100%睇到」水缸有无问题

【11:00】李澍桓亦提及消防水缸的年检情况，听证会上有一份宏仁阁的年检核对表，显示「水缸整体和结构、包括猫梯是否完好，没渗漏和明显破损」的纪录为「是」，而两个有关水缸存水的检查项目皆纪录为「否」。

李指出，消防水缸的储水能力须具备一定要求，包括存水量不可少于90%，一旦跌破90%时，就应自动由水泵抽水注满。消防水缸正是消防喉辘救火时的供水主要来源。他关注，纪录为「否」，是否代表储水和注水能力出现问题。钟回应称「我谂我哋填错」，又称他为表格签署时「冇留意到年检表」。他指自己在发出证书时，「睇唔到」（无留意到）核对表中员工填了「否」，但强调根据与员工的通话，及照片，均无发现水缸有问题。

钟杰文表示，除证书外，亦会检视现场拍摄的照片，强调「有咩都会影相」。李澍桓则指出，在49张已检查并标示有问题的照片中，未见涉及水缸的影像。钟回应称，是由于未有发现水缸出现异常。李随即追问，为何年检表格中会记录水缸受损。钟表示「唔知点解黄剑华咁表述，但强调「当然是我责任，我当时冇睇清楚」，并重申相信水缸并无漏水。

【10:55】委员会主席陆启康于会上提问，如何确定水缸当时并无问题。钟回应时表示，会「揭出来睇一睇」，但坦言「好难100%睇到」，只要见到水缸有水便算符合检查要求。他补充，若水缸出现漏水，通常会留有水迹，容易察觉，加上管理处会主动通报，居民亦会作出投诉。

【10:45】独立委员会代表大律师李澍桓展示消防处助理处长姜世明向委员会提交证供称，火警警报系统包含「扲手」、警钟等都是由电路连结，电线都是重要部分，但大火后消防调查，除宏志阁外，所有大厦都被大火损毁电线，似乎为「不合规」。

据消防处的证供显示，消防于火灾后曾对宏福苑的防火设备进行检查，发现其中7座的防火装置电路因大火高温而损坏。据部门2022年的的防火规定，装置电线被视为消防设备一环，必须具相应防火功能，故消防处质疑相关装置电路的防火性能不达标。

宏福苑消防设备承办商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程师钟杰文今日继续作供。他指收到「消防警钟系统年检核对表」后也有疑问，到底是根据2022年的法例，还是1984年即宏福苑落成时的条例检查。钟指，消防处回复他指根据落成时标准，他其理解是如有损毁要换，就跟2022年标准；如没损毁，不用换，就用落成标准。

而3月年检的核对表中显示，有关电线及电路的防火性能标准核对一环中，员工填了「不适用」。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：卢江球