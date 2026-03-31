EnerVenue完成3亿美元B+轮优先股融资 宣布委任Henning Rath为行政总裁

由赋生资本创办人李家杰博士培育孵化、荣登《时代》杂志「2025美国顶尖绿色科技企业」第10位的储能解决方案公司EnerVenue（屹创新能源）宣布完成3亿美元的B轮优先股追加融资，同时宣布委任Henning Rath为新任行政总裁。

在香港投资管理有限公司的投资和战略支持下，EnerVenue将在香港设立地区总部办公室，统筹区域销售业务；同时建立香港创新中心，由全球及香港引进科学家以深化材料研究，亦计划与本地大学展开合作，共同培育专业人才。

近年，由史丹福大学崔屹教授带领团队，彻底打破应用于航空航天领域的水系金属电池长期面临的产业化瓶颈，将革新成果转化为可广泛落地的商业解决方案。EnerVenue 并荣登《时代》杂志「2025 美国顶尖绿色科技企业」第10 名，成为全球绿色能源革命中的佼佼者。新一轮融资将可进一步加速水系金属电池储能技术的大规模工业化应用。

EnerVenue 电池及储能系统。

EnerVenue 电池及储能系统。

EnerVenue 电池及储能系统。

3亿美元融资保障产业链供应链稳定

「是次3亿美元的融资是对 EnerVenue 领先科技和高效团队的极大认可。」新任行政总裁 Henning Rath 表示：「这笔资金为我们核心技术的进一步研发、建立大规模产能，保障产业链供应链稳定，以及全球化客户网络的深度布局，提供关键支撑，亦为我们实现短期及中期产能目标提供有力的支持。」

新一轮融资将进一步加速水系金属电池储能技术的大规模工业化应用。该技术采用非锂电池储能技术，突破应用于航空航天领域的产业瓶颈。水系金属电池储能设计安全，无需使用锂材料，维护需求低，设计循环寿命可达 30000 次（相当于每日 3 次循环，可持续使用 30 年），适用于盖电网级储能、可再生能源消纳调峰以及人工智能数据中心等。

Henning Rath 是国际知名科技高管、创业家，凭借在全球能源领域丰富的专业知识和打造市值数十亿美元企业的实战经验，成功带领公司达成了这一关键的融资里程碑。

EnerVenue 主席崔屹教授表示：「Rath 的战略眼光和运营经验，坚定了投资者的信心，在顺利完成这一轮融资中发挥了至关重要的作用。」他续指：「Rath 在大规模量产和全球市场执行方面的宝贵经验，正是我们实现制造规模升级和发展目标所需的核心能力。」本次融资资金将提升 EnerVenue 的规模化制造能力，优化成本结构，令公司更高效服务于全球用户。

港投公司行政总裁陈家齐表示：「港投公司投资 EnerVenue ，以我们的资本、平台和人才网络赋能企业，助力其突破性技术的加速发展，树立前沿绿色科技转化为产业应用和商业回报的范例。香港将善用其作为国际金融中心、超级联系人和超级增值人的优势，为这类企业完善国际化布局，建立走向全球的门户。有关绿色科技的应用亦将惠及世界，达至多方共赢。」

将在香港设立地区总部办公室统筹亚洲销售业务

共同创立 EnerVenue，并领投本轮融资的赋生资本管理合伙人陈英龙表示：「非常荣幸获得港投公司的支持和认可，这是我们提升量产能力的关键一步。随著香港办公室和创新中心的建立，我们期待与港投公司携手进一步发挥香港作为全球绿色科技与绿色金融中心的关键作用，及助力香港国际科技创新中心的建设。」

在香港投资管理有限公司（HKIC）的投资及战略支持下，EnerVenue将在香港设立地区总部办公室，统筹亚洲销售业务，并建立香港创新中心，深化材料研究及计划与本地大学展开合作，共同培育专业人才。EnerVenue期待与港投公司携手进一步发挥香港作为全球绿色科技与绿色金融中心的关键作用，及助力香港国际科技创新中心的建设。

Rath曾任职德国领先户用可再生能源供应商

在加入 EnerVenue 前，Rath曾任职德国领先的户用可再生能源供应商、欧洲顶级绿色能源平台之一、绿色科技独角兽公司 Enpal 的董事总经理兼首席供应链官。在加入 Enpal 之前，他创立了知名电动滑板车初创公司 CIRC（后被Bird 收购），并领导其在亚洲市场的业务。Rath 在获得明斯特应用科学大学工业工程学士学位和工商管理硕士学位后，以工程师的身份开启职业生涯。在德国、澳大利亚、印度和中国等市场积累经验，并曾在史丹福大学和哈佛大学深造。

EnerVenue 荣登《时代》杂志「2025 美国顶尖绿色科技企业」第 10 位

EnerVenue 致力于打造具有环境适应性强、长时储能、低维护成本为优势的水系金属电池储能系统。该储能系统可为能源转型、电网韧性以及驱动人工智能的算力基础设施提供稳定可靠的电力支援。EnerVenue 荣登《时代》杂志「2025 美国顶尖绿色科技企业」第 10 位，开启新型储能新纪元。

港投公司成立于 2022 年，是由香港特区政府全资拥有并代表香港特区政府的「耐心资本」机构。港投公司采用「投资+」的模式，在争取中长期合理投资回报的同时，创造和支持新增长动能的发展，为香港经济和社会带来效益。港投公司目前管理「香港增长组合」、「大湾区投资基金」、「策略性创科基金」和「共同投资基金」。现阶段选定三大主要投资赛道，为硬科技、生命科技及新能源和绿色科技，及其相关应用。截至目前，港投公司已投资超过 200 个项目。港投公司每 1 港元的投资，拉动了超过 8 港元的长期资金跟投。

赋生资本由李家杰博士于2014年创立，以绿色资本为核心，致力投资和培育全球绿色科技和智慧能源解决方案及创新环保技术，引领人类迈向更绿色且可持续的未来。赋生资本以「行善造福」为理念，引领能源行业变革。投资组合涵盖多家行业先锋和创新企业，包括从零开始培育的独角兽企业。

