每日杂志｜发展巨浪或冲击栖息地 宏观海洋规划为白海豚续命 大澳拟设锚泊区龙鼓滩填海 环团吁完善环评降影响

中华白海豚是本港回归吉祥物，惟过去5年每年录得不超过40条。当局拟于白海豚主要栖息地大澳对开海面，设置访港游艇锚泊区，并在毗连白海豚重要觅食地点「龙鼓水道」的屯门龙鼓滩，填海建造「智绿产业港」，保育人士指两项措施恐对白海豚带来严重影响。填海造地是本港提供额外土地的主要措施，环团建议当局引入「海洋空间规划」概念，长远以宏观角度规划海上空间使用，并完善「环境影响评估」系统，为未来填海工程订立标准，减少影响海洋生态。

海事处拟于大澳设置2个供访港游艇停泊的锚泊区。

中华白海豚是国家一级保护动物，亦为国际自然保护联盟《濒危物种红色名录》「易危」物种。渔护署估计，栖息珠江口及本港水域的白海豚，约有2500条。本港的族群，主要栖息西面水域及邻近珠江口的咸淡水交界。过去20多年，本港白海豚数量由2003年的188条，减至2024年的38条，当中大屿山东北水域，连续10年无录得白海豚（见表）。

过去5年每年录得不超过40条

海事处早前建议在大澳等5个潜在地点，设置访港游艇锚泊区，供游艇锚泊，并于本港自由航行。当局预期上述锚泊区，共可停泊115艘40米长的游艇，其中大澳设2个锚泊区，分别位于大澳码头对开，及虎山观景台对出海面。

据渔护署《鲸豚监察报告》，2024年本港记录的38条白海豚中，有37条于大屿山西面及西南面近岸水域发现，即大澳半岛至石壁，反映上址为白海豚仅存的主要栖息地。

香港海豚保育学会副会长麦希汶指，近月在大澳水域发现多个白海豚群组，部分群组有5至6条白海豚。《鲸豚监察报告》中，该水域每平方公里海豚密度达60，属中密度以上。她称，大澳锚泊区与白海豚栖息地重叠，忧船只频繁进出，滋扰白海豚生境。

香港海豚保育学会早前于大澳海面发现白海豚与幼豚。 香港海豚保育学会提供

白海豚主要觅食海床的底栖鱼类，她指船只锚泊时，船锚会破坏海床，影响白海豚的食物供应，或令白海豚改到其他地方觅食。近年有研究发现，高含量重金属与污染物，甚至剧毒的防火物料，会引致白海豚中毒、不育，或致幼豚夭折。她担心到访船只上升，增加排放重金属物，威胁白海豚。

大澳居民陈小姐亦指，大澳除有「水乡」特色，亦是白海豚出没热点，料可吸引访客，惠及商户。近年大澳多次发现白海豚搁浅死亡事故，部分白海豚尸体疑遭船只拍击所伤，前年更有白海豚遭绳索缠颈，她忧虑船只到来观豚会带来威胁。

2023年西贡出现布氏鲸，惟该鲸其后遭船只高速撞击致死，令公众关注观鲸豚的安全事宜。今年下半年，当局将提交《野生动物保护条例》修订草案，加强保护鲸豚，并为现行《观豚活动守则》赋予法定地位。麦希汶指，渔护署已制订全面守则，如列出安全速度及距离，惟现时只靠船家自律遵守，盼尽快立法规管。

居民忧船只增碰撞风险

世界自然基金会（香港）海洋保育主管彭莉恩指，暂未有大澳锚泊区海上交通流量分析，难估计其对白海豚栖息地的潜在影响。她指，若船舶活动无可避免增加，政府及营运方应考虑透过预约或配额机制，控制船只于敏感生态区域的使用量，并限制船速及航线，以减低海底噪音干扰及船只碰撞风险。

当局将在屯门西建造「智绿产业港」，发展「先进建造业」及「绿色/新能源」等项目。本月初，环境咨询委员会有条件建议批准相关的龙鼓滩填海工程。工程最快2028年展开，填海面积145公顷。环咨会虽认为项目范围内及附近水域是白海豚重要栖息地的机会不大，但仍要求施工时进行监察。

政府计划于屯门龙鼓滩海面进行填海工程，打造「智绿产业港」。

保育人士Sam指，龙鼓滩填海选址及附近「龙鼓水道」所在的北大屿山水域，本是白海豚觅食和育幼场，亦距邻近「沙洲及龙鼓洲海岸公园」仅1.6公里。他质疑，当局指项目范围内及附近水域不是白海豚重要栖息地的说法，认为与当初的环评报告粗疏有关。

麦希汶亦指，据《鲸豚监察报告》，当局采用「水底声音监察方法」，于北大屿山水域的大小磨刀和沙洲龙鼓洲海岸公园进行监测，发现710多个白海豚声音数据，大部分来自龙鼓洲北面，认为上址仍有一定数量白海豚。

对当局提出于施工时在工地周边设管制区，并于施工前半小时观察，若发现白海豚便延迟工程的建议，麦指，过去大型填海工程亦设相关要求，惟如今竟是保护白海豚唯一措施，并指欠缺往后的定期监察及审视措施。

中华白海豚被挑选为去年第15届全国运动会的吉祥物。

倡引入「海洋空间规划」理念

就当局提出「优化海洋哺乳动物监察智慧措施」，彭莉恩指仅属改善资料收集及监察措施，并指即使运用人工智能及声学侦测，并未缓解工程改变海床底质、削弱觅食环境及丧失栖息功能等永久影响。对在白海豚整体数量回升前，当局再在其以往重要栖息地的龙鼓滩批准填海工程，她指做法欠理想。

香港中文大学研究指出，北大屿山水域的白海豚，长期受填海、高速船和水质污染影响，过去10多年，该水域经历兴建机场第三跑道、港珠澳大桥人工岛和东涌填海工程，令该水域白海豚栖息地严重减少，白海豚数量亦持续下降。2015年三跑工程动工前，大屿山西北水域发现10条白海豚，至2022年三跑启用，上址水域仅剩1条白海豚，至今仍未回升。

大型工程及填海造地能推动发展，惟北大屿水域的情况是前车可鉴，Sam促当局正视大澳锚泊区对大屿山西面白海豚生境的潜在影响，并避免龙鼓滩填海工程令北大屿情况再恶化。

长远而言，彭莉恩建议引入「海洋空间规划」理念，就未来10至20年的航运、港口的船泊措施进行宏观规划。她亦指，现行「环境影响评估」制度，未能充分反映大型填海工程对白海豚的长期及不可逆转影响。她建议，当局订立较完善的环评机制，如订定评估准则，以应用于未来不同填海工程，减少对海洋生态的影响。

2023年，一条成年雄性中华白海豚被发现搁浅于大澳对出海面。

保育人士忧影响索罟群岛江豚

大澳将增设2个访港游艇锚泊区，保育人士担心游艇频繁驶经附近的大屿山以南及索罟群岛水域，影响栖息上址的另一原生物种——江豚。

江豚没有背鳍、性格害羞，过去一直难以掌握其实际数量及生活习性。根据《鲸豚监察报告》，2024年江豚主要出没于索罟群岛东面及西南面，以及长洲与石鼓洲之间水域。香港海豚保育学会副会长麦希汶称，当局除于大澳增设访港游艇锚泊区，亦拆墙松绑，容许访港游艇自由航行。

她担心，访港游艇到访大澳前后，或行经南大屿或索罟群岛水域的江豚栖息及繁殖地带，带来无形影响。她称，江豚对船只十分敏感，若发现有船只出现会远远避开，担心影响江豚的生境及作息，盼海事处加强巡视，并进行宣传及教育。

海事处料选址不影响生态 承诺不时作检讨

就环团关注中华白海豚的前景，海事处重申在大澳等地设「访港游艇锚泊区」，并不会影响海洋生态，处方日后会不时作出检讨。土木工程拓展署亦指，拟议龙鼓滩填海范围并非白海豚较常出没的深水水域，预计影响较轻微。

海事处称，该5个潜在位置适合设立访港游艇停泊的锚泊区，按雷达纪录和实地观察，上述各锚泊区现时亦已有一定数量船只进行活动。处方已考虑有关位置均邻近一般航行水域，并为热门休闲船只活动区域附近；以大澳为例，初步建议的访港游艇锚泊区距离邻近的大屿山西南海岸公园约1400米，而其他选址附近均没有海岸公园，现时在附近亦有一定的船只活动。

发言人亦指，海事处的游艇动态监察系统可实时监察访港游艇的动态，以控制各锚泊区访港游艇的停泊数量。海事处相信，访港游艇锚泊区的选址不会影响船只航行安全、地区船只应用或海洋生态，处方会平衡安全与便利，日后不时检讨。

土木工程拓展署亦称，拟议龙鼓滩填海范围，并非白海豚的主要栖息地。署方指，上址水域远离沙洲及龙鼓洲海岸公园的白海豚栖息地，与海岸公园之间有龙鼓水道作天然缓冲区，加上填海范围位于龙鼓上滩近烂角咀岬角内的浅水区，并非白海豚较常出没的深水水域，预计对白海豚影响较轻微。

署方亦称，施工期间会推行「海洋哺乳动物观察计划，并透过「水下被动式声学监测」及人工智能摄影机，持续监察施工范围内的海洋环境，并安装隔泥幕以缓解工程对水质的影响，尽量减低对白海豚的可能影响。

记者：关英杰