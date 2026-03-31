放工注意！天文台：广东强雷雨带或在未来两三小时影响本港 吁市民留意天气变化

一股偏南气流正影响广东沿岸。此外，预料位于广东北部的低压槽会在今日逐渐靠近沿岸地区。天文台今午（31日）5时40分发出特别天气提示，指位于广东内陆的强雷雨带正逐渐向南移动，可能会在未来两三小时影响本港。市民请留意天气变化。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时部分地区能见度较低。日间短暂时间有阳光及炎热，市区最高气温约28度，新界再高一两度。稍后骤雨较多及有几阵狂风雷暴。吹和缓偏南风，高地风势清劲。

展望未来一两日仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。复活节及清明节假期天气渐转不稳定。

分区气温

九天天气预报

一道低压槽会在今日为广东沿岸带来骤雨及雷暴。预料一股偏东气流会在本周中期影响华南沿岸，该区天色较为明朗，但仍有一两阵骤雨。受低压槽影响，复活节及清明节假期华南天气不稳定，间中有骤雨及雷暴。随着低压槽减弱，下周中期骤雨逐渐减少。