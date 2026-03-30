打击围标︱独立委员会邀公众就大维修问题交资料 准匿名方式 不限于宏福苑

大埔宏福苑火灾独立委员会公布，由3月31日起至4月14日，邀请公众及团体，就大型楼宇维修工程（不限于大埔宏福苑）各环节有否不适当的相连利益、角色冲突、不当的合谋串连等系统性问题，及有关工程有否涉贪围标、违规招标的问题，提供资料及意见。为方便知情人士，委员会接受匿名方式提交资料，但必须附有具体细节和实际证据作佐证。

有意提供资料者，可于3月31日上午10时至4月14日晚上11时59分期间，透过以下方式提交：

接受匿名举报 须附实质证据

委员会表示，为方便知情人士，将接受匿名方式提交的资料。不过，匿名资料必须附有具体细节及实质证据，例如招标文件、合约、会议纪录或通讯截图等佐证。

行政长官就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，旨在审视事故原因及提出建议，防止同类事件再发生。委员会已于2025年12月19日展开工作，并由2026年3月19日起展开听证会。

图为大埔宏福苑。

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