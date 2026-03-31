香港逾200餐厅获国际美食榜肯定 最新「亚洲50最佳餐厅」包办首两位 印证「美食之都」地位

香港素来被誉为全球「美食之都」，汇聚中西名厨与多元餐饮风格，以卓越厨艺与创新精神吸引旅客慕名而来，亲历一场场寻味之旅。近日多个国际权威美食排行榜相继公布，连同较早前公布的《香港澳门米芝莲指南2026》及《黑珍珠餐厅指南》，香港共有超过200间餐饮食肆榜上有名，进一步巩固其「美食之都」声誉。其中，本地顶尖粤菜食府大班楼及新派粤菜餐厅永于「亚洲50最佳餐厅」2026中勇夺第一及第二名佳绩，充分印证香港在国际餐饮舞台上的领先地位。

「永」从去年第3位跃升至排名榜第2位。

香港首办「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼

餐饮业精英见证香港佳绩

继去年支持「世界50最佳酒吧」颁奖礼在港举行，香港旅游发展局（旅发局）成功 将「亚洲50最佳餐厅」2026 颁奖典礼首度带到香港，让全球餐饮业代表、名厨及传媒一同见证本地顶尖粤菜食府大班楼及新派粤菜餐厅永勇夺「亚洲50最佳餐厅」2026 第一、二。「亚洲50最佳餐厅2026」亦有公布第51至100位名单，香港共有10间餐厅打入亚洲100强。除了首两席的「大班楼」及「永」外，「Neighborhood」（第24位）、「Estro」（第32位）、「Caprice」（第35位）及「MONO」（第46位）亦跻身头50位；其余四间上榜餐厅分别为「Ta Vie」（第68位）、「Vea」（第70位）、「Andō」（第88位）及「Amber」（第90位）。香港凭亮眼上榜成绩成为亚洲城市之冠，进一步巩固其在区内餐饮界的领先地位；上榜餐厅涵盖多元菜系，充分展现香港汇聚环球滋味、荟萃星级食府的独特魅力。

旅发局主席林建岳博士在致辞时感谢「亚洲50最佳餐厅」团队首次选址于香港举行颁奖典礼，认为这场国际盛事充分肯定餐饮界的非凡成就。他表示：「非常高兴香港餐厅取得骄人成绩，连同早前公布的《香港澳门米芝莲指南2026》及《黑珍珠餐厅指南》，香港超过200间餐厅列入国际美食榜，印证香港作为亚洲『美食之都』的地位。」他又特别欢迎参与这次颁奖典礼的亚洲名厨及餐饮界精英莅临香港，跟随涵盖全港各区的「香港好味」名厨精选美食指南，细味香港独特而多元的餐饮魅力。

而大班楼创办人叶一南表示：「第二次获选为『亚洲最佳餐厅』是我们整个团队的莫大荣耀，能够在主场香港立下这个里程碑，更加是意义非凡。这份肯定，加上香港餐厅在今年榜单所创下的骄人成绩，反映当今香港餐饮文化的深度与多元性。我们很荣幸能够以此方式代表我们的城市，并继续分享塑造本地菜系的传统与故事。」

旅发局主席林建岳致辞时感谢「亚洲50最佳餐厅」团队选址于香港举行颁奖典礼，充分肯定餐饮界的非凡成就。

旅发局主席林建岳博士与「大班楼」创办人叶一南合照。

大班楼招牌菜之一「蒸大花蟹配陈村粉」。

「永」主打新派粤菜，重新演绎传统美馔。

逾200间餐厅跻身国际权威餐饮指南

香港餐饮魅力备受国际肯定

除了最新公布的「亚洲50最佳餐厅2026」外，连同今年初陆续公布的《黑珍珠餐厅指南》及《香港澳门米芝莲指南2026》，香港总共有超过200间餐厅上榜，反映本地餐饮业的顶级水准，有助吸引更多游客来港探索美食。

在较早前公布的《黑珍珠餐厅指南》中，香港上榜餐厅由37间增至39间。其中由南韩米芝莲三星名厨安成宰创立的Mosu Hong Kong、融合粤菜与法国料理手法的餐厅「志」、新派印度餐厅Leela及精致粤菜馆万豪金殿4间餐厅首夺一钻。此外，中法融合餐厅VEA总厨郑永麒及法国餐厅Amber副主厨何启东，则分别获颁《黑珍珠餐厅指南》年度主厨奖及年轻主厨奖。

至于《香港澳门米芝莲指南2026》方面，今年收录了219间香港餐厅，夺星的餐厅亦增至77间，当中8 1/2 Otto e Mezzo-Bombana、Amber、Caprice、富临饭店、志魂、旅及唐阁7间获米芝莲三星殊荣；13间香港餐厅获得米芝莲二星。亦有2间一星餐厅属新上榜，包括位于中环、以粤菜为根基，融汇京鲁及四川等菜系的唐人馆及位于尖沙咀的Sushi Takeshi，上榜餐厅涵盖多国菜系，展现香港汇聚环球美食、兼容并蓄的星级魅力。

个人奖项方面，来自Sol的金官柱主厨凭着丰富经验及精湛的烹饪技巧，获得今年米芝莲指南年轻主厨大奖；Caprice侍酒师Floriane Hureau挑选的葡萄酒独具特色与个人风格，获米芝莲指南侍酒师大奖；天龙轩的刘秉雷师傅巧妙地融合经典与创新技法，坚持选用顶级食材，成为今届米芝莲指南导师厨师大奖得主。

香港餐厅连连在多个专业餐厅评级指南获得佳绩，反映香港餐饮文化越见贴近世界级水准，在餐饮领域的人才表现亦备受国际肯定。

由南韩米芝莲三星名厨安成宰创立的Mosu Hong Kong今年首夺一钻。

亚洲名厨、环球媒体汇聚香港

感受本地餐饮魅力

把握餐饮盛事在港举行，旅发局安排亚洲名厨与本地名厨会面交流，体验香港多元美食，并制作短片宣传「香港好味」。旅发局更透过环球网络，邀请来自中国内地、台湾、南韩及东南亚等地的媒体访港。除安排他们出席颁奖典礼，直击国际级美食盛事外，旅发局亦精心策划一系列沉浸式美食体验，全面展现香港作为「美食之都」的独特魅力。

行程亮点包括与本地名厨郑永麒交谈，亲身欣赏其精湛厨艺与烹饪理念；参加由富临饭店行政总厨黄隆滔大师指导的点心工作坊，学习制作烧卖、虾饺等经典粤式点心；以及参与蛋挞烘焙工作坊。此外，媒体亦获安排品尝多间上榜餐厅及新晋酒吧，全方位体验香港多元饮食文化。透过媒体专题报道，此行将把香港独特美食魅力推广至世界各地，吸引 更多旅客来港探索「香港好味」，进一步巩固香港作为「美食之都」的地位。

旅发局安排媒体参加由富临饭店行政总厨黄隆滔大师指导的点心工作坊以及参与蛋挞烘焙工作坊。

旅发局安排媒体参加由富临饭店行政总厨黄隆滔大师指导的点心工作坊以及参与蛋挞烘焙工作坊。

推「香港好味」名厨美食指南 带旅客「味游」香港各区

香港餐饮食肆扬威国际已非第一次，Bar Leone在2024年拿下「世界50最佳酒吧」第二名后，去年更首度荣登世界第一，为港争光。连同近日公布的多个国际美食榜，旅发局早已看准「美食之都」的旅游发展机遇，于一月率先推出「香港好味」名厨精选美食指南，邀请超过50位本地名厨推荐全港250间心水餐厅，为市民及旅客提供贴地可靠的觅食情报，随时「行到边，食到边」。

参与制作「香港好味」美食指南的名厨包括五星级酒店行政总厨及米芝莲星级厨师，如黄隆滔、邵德龙、李文星等。他们不仅在烹饪技艺上精进创新，更致力于推动本地餐饮文化的弘扬和发展。在250间名厨推荐的心水餐厅中，中菜琳瑯满目，涵盖京、沪、川、粤、滇等不同风味；环球美食包罗万有，融汇法、意、美、日、韩、泰、印、星、马等多国菜系。餐厅类型更是由地道粉面小店、港式糖水舖、老字号菜馆、文青咖啡室，到星级酒店餐厅、米芝莲顶级食府，各有特色，一站式满足不同旅客对美食的追求。

旅发局网站已新增「香港好味」专页，并设有多元搜寻功能方便用家可按地区、菜式、用餐场合等需要进行快速筛选，规划美食行程，亦同步上架全港各区的美食导览短片，由星级名厨亲自向全球旅客分享地道佳肴及饮食文化，启发旅客觅食灵感。

旅发局邀请超过50位本地名厨推出「香港好味」名厨精选美食指南。