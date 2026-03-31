的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A

由4月1日起，所有的士司机须提供至少两种电子缴费媒介，包括一种二维码电子缴费媒介（如支付宝、微信支付或BoC Pay）和一种非二维码电子缴费媒介（如八达通、信用卡或「转数快」），方便乘客支付车费。《星岛头条》整合运输署及业界资讯，解答一般乘客乘搭的士使用电子支付8大问与答。

运输署表示，至今有超过47,000位的士司机安装商用版八达通App或配备八达通流动收款机。的士车行车主协会永远会长吴坤成表示，约95%司机已安装，惟部分兼职、单头司机仍未设置，坦言「司机要开工就一定要安装」，故相信他们会尽快处理。

搭的士使用电子支付8大Q&A：

答：「二维码」是扫码付款，而「非二维码」常见的例子包括轻触式支付。



二维码（即扫码付款）﹕如支付宝、微信支付、中银支付（BoC Pay）

非二维码（例如轻触式支付）﹕如八达通、信用卡、FPS转数快

答：可在上车问司机。司机可按营运需要灵活选择电子缴费媒介，并在车窗指定位置张贴贴纸展示所提供的电子缴费媒介，方便乘客识别。值得留意，八达通收款机或其他系统，亦会兼容不同扫码及轻触式支付。

答：司机的八达通收款机或其他收款系统，亦会兼容不同扫码及轻触式支付。乘客可向司机查询有否其他电子支付方式，亦可继续用现金支付车费。

答：不可以。根据法例，乘客乘搭的士后必须缴付车费。事实上，八达通收款机或其他收款系统，亦会兼容不同扫码及轻触式支付。如果司机提供的电子支付方式不适用，乘客可以现金缴付车费。

吴坤成指，若乘客目的地是酒店、大型商场等，相信到达时会有人帮他们兑换或协助增值。至于机场，他更指「啲司机好醒目，佢想做呢啲生意，一定有唔同支付系统」，直言「佢哋都想接你支旗」。

答：乘客可以记下日期和时间、车牌号码和司机资料，致电政府热线1823或交通投诉组热线2889 9999通知运输署跟进。如有需要，个案会转交警方跟进。

答：根据法例，的士司机必须提供不少于一种二维码电子支付方式，以及一种非二维码电子支付方式。如无合理辩解，违例者最高可被处罚款5,000元及监禁6个月。

如果电子支付方式的装置损坏，便需要尽快维修，或提供替代的电子支付方式，才可继续提供载客服务。运输署建议司机准备多一至两种电子支付方式，便最为稳妥。

答：吴坤成表示，八达通、支付宝等电子支付方式均免手续费，至于信用卡若要收2至3%手续费，他指将由乘客承担相关费用。

运输署表示，据该署了解，市场上个别电子支付平台可能会就乘客使用其平台支付的士车费而收取额外手续费。视乎平台公司的安排，有关手续费可能由的士车主、司机或乘客承担。乘客在使用电子方式支付的士车费前，可向相关平台公司或的士司机了解是否涉及额外手续费。

答：吴坤成说，目前在郊野公园、偏僻地方、内地关口边境的信号都比较差，关口尤其以深圳湾口岸最为严重。据他了解，有乘客声称支付车资后，司机却因信号问题未能显示已收款，但他强调，车队或经终端系统收款的司机可以放心，因系统记录可追溯。不过他也相信，科技问题是会慢慢改善。

运输署表示，如乘客选用电子支付方式缴付的士车费，建议的士司机可查阅在相关电子支付系统上的交易纪录，以确认乘客是否已经支付车费。

记者：陈俊豪