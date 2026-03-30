宏福苑听证会︱宏泰消防发现8座消防加压泵总电源被关 认曾觉奇怪但无通报消防处

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。「宏泰消防工程有限公司」的电工黄健华及公司董事、工程师钟杰文下午作供。其中宏泰电工黄健华去年11月到宏福苑更换损坏的扲手时，经同事发现得悉全数8座大厦的消防加压泵总电源已被另一承办商关闭。他指维修大厦天面水缸无需关闭消防加压泵总电源，只需关闭个别水泵按钮开关即可，以令消防警钟继续正常运作。他同意曾就此事觉得奇怪，但认为另一承办商「应该知道自己闩咗啲乜嘢。」

「宏泰消防工程有限公司」（Victory Fire）的电工黄健华在代表独立委员会的资深大律师李澍桓的盘问下表示，「宏泰消防」于去年3月24日至26日，曾为宏福苑的8座大厦的主动消防设备作年检，包括检查消防栓/喉辘、扲手、天面的消防水缸、消防上水泵及消防加压泵等。

其中，黄健华解释了各个装置的用途，包括地下一般泵房内的消防上水泵，是用作天面水缸水位下降时，自动注水；消防加压泵房内的消防加压泵是用作火警发生时，为消防人员加压水流用作灌救。其中，消防加压泵的面板，同时影响加压泵及消防警钟。

黄健华表示，3月年检曾检查天面水缸，并无发现水缸有问题，不同意当时发现李澍桓所说的，有其他口供指出「9月天面水缸的问题」。李澍桓展示黄健华于3月24日就宏仁阁年检亲自填写的消防核对表，显示消防喉辘的主体或配件等有损坏。

发现8座消防加压泵总电源已被其他人关闭

黄健华同意，自己于去年11月19日来到宏福苑，就有关的消防设备进行维修。其中，他及另一位「宏泰消防」电工同事李俊贤，需要更换损坏的扲手。他指，由于涉及触电风险，更换扲手时，须要关闭消防加压泵房的消防加压泵面板总电源，而关总电源除了会关闭加压泵亦关闭消防警钟。

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黄健华强调，因维修工程而短时间关闭消防加压泵总电源，毋须通知消防处，只有关闭系统超过24小时或过夜，才需要向消防处存入「消防装置关闭通知书」，俗称「挂牌」。不过，黄健华续强调，当同事李俊贤进入8座消防加压泵房后，发现8座的消防加压泵总电源，本身都已被其他人关闭。李澍桓展示whatsapp群组纪录显示，李俊贤有向公司报备，8座的消防加压泵总电源本身已被关闭。

黄健华称，自己虽然不在WhatsApp群组，但李俊贤当日亦亲口告知他，8座加压泵总制被关一事，而他也随即前往了其中三座大厦的一般泵房，发现消防上水泵亦被关上。另外，黄健华称上司钟杰文曾与他通话，并吩咐他就8座大厦的加压泵总制被关一事，询问管理处。

黄健华指，自己于11月19日当日查询屋苑管理处郑小姐，对方表示由于大厦正在进行工程，由另一个合资格消防装置承办商关闭了有关电源。他称，自己当时有询问对方有没有「挂牌」，对方说有，自己亦曾询问对方拿取有关「挂牌」文件，惟对方并无展示。

代表政府的资深大律师孙靖干，及代表管理公司置邦兴业有限公司的资深大律师许伟强均先后针对19日黄健华与郑小姐的对话进行盘问。黄健华承认，他在对话中没有询问郑小姐拿取另一间承办商，即「中华建设」的资料，亦在知道有关装置很可能会关闭超过24小时的情况下，无打算自己向消防处「挂牌」。不过，黄健华亦在代表宏泰消防工程有限公司的大律师林乐夫引导下，表明「挂牌」表格需要列明装置关闭日期，「宏泰消防」不清楚关闭时间，因此无法代为「挂牌」。

总电源被关上无法进行测试 不能确定更换的装置运作正常

黄健华亦在李澍桓的盘问下承认，他们在19日完成有关更换装置零件的工程后，由于总电源被关上，无法进行测试，承认工作尚未完成，自己并冇向管理处提出开启电源或提出作出测试的日期，亦承认在未经测试的情况下，即使火灾当日总电源通电，亦不能确保有关经过替换的装置运作正常。他指，有关泵房的门上锁，锁匙在管理处手上。

黄健华又同意，自己在11月26日起火当日，按上司钟杰文要求在傍晚到达宏福苑现场提供支援。他同意，当时有再问管理处郑小姐拿取「挂牌」文件，但对方依然未能提供。对于李澍桓疑惑既然有关总电源被关闭「唔关victory fire事」，又为何要求索取有关文件，他指原因纯粹是为作求证。

黄健华亦同意，一般而言，维修大厦天面水缸，无需关闭消防加压泵总电源，只需个别关闭面板有关水泵的按钮开关，让消防警钟继续正常运作。他同意曾就此事觉得奇怪，亦层与同事及上司讨论此事，但最后因为管理处表明是由另一间合资格消防设备承办商关闭，认为对方「应该知道自己闩咗啲乜嘢。」

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程师钟杰文表示，自己在2013年成为董事，除了日常处理消防装备工程之外，亦要应对客户的报价的工作。

代表独立委员会的大律师李澍桓在听证会中提问，指出宏泰自2016年起一直为宏福苑提供消防装备的年检服务，持续至2025年，惟独2024年并无进行。李澍桓问：「有冇啲咩原因，你哋2024年冇做？」

钟回应称：「其实2024年我哋畀咗个报价佢，但系我冇收到佢签返嚟。」他续指，直至2025年3月，工程主任才将一份已签回的报价单发给他，显示2024年的服务已经获批。钟杰文强调：「我话我冇见过，我唔认㗎。」

李澍桓在听证会上披露了一份FS251的消防表格成为，FS251表格分为三个方格，对应三个部分。第一部分仅限于年检时填写，内容包括系统类型、检查位置及状况评述。

至于第三部分，钟杰文表示，该部分用于列明在大厦内发现已损坏的零件或装备。被问及消防处对第三部分所列事项的跟进时限时，钟杰文指出，消防处要求尽快处理，「基本上系越快越好」，否则据其所知会违反第95章（b）条规定。

代表委员会的大律师李澍桓于听证会续问，由4月7日至11月26日期间，消防处有否曾接触钟杰文，了解为何关闭消防装备，钟回应「冇」。问及是否有人曾就年检问题提出怀疑，钟同样回答「冇」。