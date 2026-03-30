港深创科园︱首批余下5座大楼年内落成 蔡杰铭：发展进入全新加速阶段

港深创科园公司今日举行「港深创科园培育计划启动礼暨科技日展览」。创新科技及工业局常任秘书长、港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭表示，预期今年内陆续落成园区首批余下5座大楼；今年第二季起，亦将陆续有序推出第一期发展的余下地块，标志著园区发展进入全新加速阶段。

收逾750份申请 16%为海外初创企业

「港深创科园培育计划」涵盖初创企业由起步到加速拓展的不同阶段。其中，「SPIN@HSITP起动计划」提供最高港币15万元，为期一年的创业支援及资助，促进创新理念转化为实际商业成果。「IGNITE@HSITP企业跃进计划」提供最高港币100万至600万元，为期二至四年的资金援助及培育支援服务。「GAS@HSITP拓展加速资助计划」则提供最高港币300万至600万元，为期三至四年的资金资助及加速服务。

计划去年11月17日至12月30日期间接受申请，接获超过750份申请，最终甄选出108间初创企业。入选初创企业来自世界各地，除香港、澳门及内地外，亦涵盖东南亚及欧美等地，相关海外初创企业约占整体入选初创企业的16%。

蔡杰铭：预算案额外资源让园区更有「底气」加快发展

蔡杰铭表示，特区政府和园区公司全力推进园区建设工作，园区首批八座大楼的三座已落成和投入营运，其余五座大楼亦预期今年内陆续落成。他透露，今年第二季起陆续有序推出第一期发展的余下地块，标志著园区发展进入全新加速阶段，「我们很有信心，在未来数年之间，这片土地不单长出大楼，更长出一群顶尖创科企业和人才。到时大家提到河套，不会第一时间只想起是边境，而是创科。」

新一份《预算案》宣布，向立法会申请注资一百亿元予园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。蔡形容，这些额外资源，让园区更有「底气」加快发展。

支持初创的措施方面，蔡杰铭指园区会提供启动、孵化和加速等等不同阶段的专属培育计划，吸引更多具潜力的初创团队和企业落户，支撑整个生态圈发展。他提到，立法会去年拨款2亿元，于港深创科园推行「生命健康科技初创企业培育计划」；园区公司亦会拨出资源，推行人工智能、数据科学、先进制造领域等培育计划，支援不同赛道的初创团队。

培育计划助初创企业跨越「从零到一」过程

创新科技及工业局局长孙东表示，深知要将创新理念，转化为市场上的成功产品、商品，最困难的往往在起步阶段跨越「从零到一」的过程。他形容，培育计划是港深创科园发展的重要里程碑，全面涵盖概念验证、产品开发、市场拓展的不同阶段，为落户河套的创科企业提供全方位支援，「期望创科幼苗能够在港深创科园这片沃土，得到世界养分 ，从构思、研发，到中试、生产稳步成长。」

孙东指，特区政府正全力推动创科产业发展，致力将本港建设成国际创新科技中心，关键策略之一是为新创公司和科技人才构建充满活力的生态圈。河套区是国家策略规划下粤港澳大湾区的重大合作平台，港深创科园研肩负搭建平台、汇聚资源、孕育人才的重要使命，让创新意念能够落地生根，转化为实际产业成果，贡献经济增长。

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰