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复活节｜渔护署料东坝势逼爆 或于万宜地质步道破边洲段入口实施人流管理

社会
更新时间：16:50 2026-03-30 HKT
发布时间：16:50 2026-03-30 HKT

复活节长假期将至，渔护署预计西贡万宜水库东坝一带于假期期间人流会较多，渔护署人员将密切留意现场情况，有需要时会于万宜地质步道─破边洲段入口实施人流管理，安排游人排队轮候，避免景点过度挤拥。该署提醒市民留意现场安排，配合人员指示。

切勿为打卡而跨越围栏及站近悬崖或海岸边缘

该署已在郊野公园的适当位置设置资讯牌和路径指示牌，并在郊野公园内地势较险要地点附近竖立警告牌，提醒游人切勿接近危险位置，以免发生意外。同时，提醒游人应遵从指示牌，沿正式山径游览，切勿跨越围栏及站近悬崖或海岸边缘、陡峭山坡或其他危险地点。游人必须以自身安全考量为先，切勿为走捷径、拍照或观景而冒险。

此外，渔护署提醒游人要爱护郊野环境，实行「自己垃圾自己带走」及「行山有道」远足礼仪，只在指定露营地点露营及指定烧烤或露营地点用火，切勿骚扰或伤害野生动植物，或对其他游人构成滋扰。 

该署提醒任何人于郊野公园范围乱抛垃圾，可被定额罚款3,000元。假期期间，渔护署人员会加强巡查郊游热点、宣传及教育工作，如发现违规，会采取执法行动。

 

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