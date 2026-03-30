宏福苑听证会︱居民 : 业主大会每有重要议案 即现陌生面孔及大量授权票 原分三期维修突变全部

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。多名居民作供时披露宏福苑大维修工程「变晒样」，由大维修原先分3期进行，先做一座再做其他，变成所有大厦一齐做搭建棚架，最终导致「火烧连环船」，而大厦原本由铝塑板封窗，惟变成易燃的发泡胶；至于棚网在「桦加沙」袭港后更被换成其他棚网，有居民曾向宏业查询，对方只「笑笑口，未有作出回应。」有居民更透露每当业主大会有重要议案投票时，场内即会出现不少陌生面孔，点票时更突然将一大叠授权票放入箱中。

法团每有重要议案投票 场内即现不少陌生面孔

在惨剧中痛失爱妻的叶家驹作供指，曾遭拒绝进入业主大会。他指出，当时大批街坊被拦在社区会堂外，无法入内，现场人群鼓噪，不满为何被禁止进入。他同时留意到，会堂内出现不少陌生面孔，看似并非当区街坊。叶家驹表示，每当处理较重要议案时，类似情况便时有发生。

他又指，一般业主需以身份证登记投票，而使用授权票者则另设队伍领取选票。但在投票期间，管理公司置邦的职员竟要求他手持一个透明箱，让在场人士将票投入。他续称，待现场人士投票完毕、准备点票之际，有人突然将一大叠授权票放入箱中，数量极多。他亦声称见到现场大部分人完成投票后，职员将票箱移至台前准备点票时，才将一叠选票投入箱中。

叶家驹又表示，超强台风「桦加沙」吹袭香港后，发现棚架上的网颜色出现变化。以往无法清晰看到户外景色，换上的棚网则能够清楚透视。他曾于工程会议上向宏业的Gordon展示照片，指出新旧棚网之间的差异，但对方「笑笑口，未有作出回应。」

业主立案法团选举 数名委员票数极接近:「好似配咗票咁」

另一居民王惠琛指，大维修期间曾参加解说会，当时提到会分3期做大维修，先做一座再做其他。至于封窗工作，他指宏业曾有人拿取一块灰色的铝塑板样本，惟最后变成发泡胶封窗。他亦指，棚网在台风后有作更换，颜色不但有所不同，更是有技巧地只修补中间一段，范围由5至6楼，并非从头到尾全部修补。

王惠琛认为事故暴露了多个深层问题，当中顾问公司存在偏袒建筑公司的倾向，未能中立履行监督职责。 此外，他亦关注业主立案法团选举中，有数名委员的票数极为接近，情况「好似配咗票咁。」

宏昌阁207室居民周志伟表示，是次大维修最一开始的方案是分三期进行，不明白为什么全部所有大厦都搭建了棚架，最后导致「火烧连环船」，「搭咗棚又唔够工人做嘢㖞，个棚摆咗喺度，佢哋喺另一边做嘢。」他认为如果工程分三期，为何棚架不是错开搭建，即使起火，波及程度也不会这么大。他又指控外墙工人的纸皮石纸皮胡乱弃置，尤其是高层的垃圾经常掉落低层，致天井的垃圾堆成小山，垃圾除了纸皮石产生的纸皮废料，亦包括工人的饭盒餐具及水等。

新法团人士当选前后差别大 当选后不听居民意见

周续指控管理处，指火警钟不响影响甚大，提及同层邻居有4人丧生，包括一名任职保安，起火时相信正在睡觉的女邻居，以及行动不便的长者等。他又指控新法团人士在当选前后差别大，在任期间不听居民意见，认为有一定责任。

居于宏建阁2108室的住户黄盛勤表示，他自1998年起居住上址，曾对大厦多年来的维修及管理问题表示不满，在大维修方面，当他知道3.3亿元获通过后，最初分三期大维修，但突然全部楼宇搭棚，形容「火烛就火烧连环船」，如果分三期处理就不会导致这样。

居于宏志阁604室的苏晓峰表示，其年迈父母同在此次大火中离世，居于宏昌阁2701室。苏晓峰表示，自1984至1985年起与父母同住宏福苑，婚后才迁至宏志阁。他回忆，在大维修期间，他从早期便担忧工人使用发泡胶封闭窗户存在易燃风险，其后又关注到棚架围网同样有安全隐患。他更提到：「爸爸80几岁都知棚网会易燃。」

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苏晓峰指出，他曾就发泡胶封窗的问题致电消防处查询，并建议改用中空板等较为安全的材料。惟消防处人员回复指，消防条例并无具体规定如何封窗，建议他向屋宇署进一步查询。

宏泰阁2008室罗德沛表示，早在去年4月，他收到由管理处及法团联合发出的消防装置关闭通告，他当时曾就此事向管理处查询，对方声称由于工程原因，要暂时关闭有关装置。罗生当时以为只是临时措施，并不知道原来火警钟等装置被关闭半年之久，也供称管理处之后亦没有再发通告通知他，关闭装置的时长被多次延期。另外，有晨运习惯的他也表示，多次见到宏昌阁楼下有大堆烟头，形容是「从来冇少过，投诉都冇用。」

业主法团及管理公司知情不报 「铺了一条死亡之路」

罗先生控诉业主法团及管理公司知情不报，称对方明知棚网及发泡胶易燃，但仍然在没有通知业主，没有通过业主投票的情况下，擅自单方面为业主作出选择，形容是「铺了一条死亡之路」。他又指摘多个政府部门在今次听证会上，只为现有制度辩护，但无人主动承担责任，直斥「有人弄虚作假，及各部门之间政令不通达，系对居民二次伤害。」