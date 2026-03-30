财政预算案2026︱房委会4月起将差饷宽免转归租户 为期半年每季上限500元
更新时间：15:50 2026-03-30 HKT
发布时间：15:50 2026-03-30 HKT
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《财政预算案》提出差饷宽免两季，每户上限500元。房委会今日（30日）宣布，将按「无所损益」原则，把差饷宽免转归辖下住宅及非住宅租户，由2026年4月1日至9月30日，为期半年，每季上限500元。
房委会发言人表示，安排适用于所有出租住宅单位及非住宅楼宇，中转房屋暂准租用证持证人亦符合资格。此外，18个整体承租街市的承租商，亦会将宽免额转归予其档位的暂准证持有人。不过，鉴于行政成本问题，安排一如以往将不包括停车场使用者。
房委会补充，若租期非涵盖整个月，转归的宽免款额将按比例计算，并将个别通知各租户相关具体安排。
房委会预计转归的差饷宽免总额，住宅租户最多约8.07亿元，非住宅租户则为910万元。
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