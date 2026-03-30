女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」

自称为已故英女王及特朗普御用品牌设计师的容姓女子，去年入禀高等法院，向已故英女王伊利莎伯二世、前日本首相安倍晋三及现任美国总统特朗普，追讨欠薪、版权费、「物业租金」、「酒店营运利润」、继承遗产等逾百万亿港元。案件今于高等法院再提讯，容亲身到庭指：「我系出名设计师，世界第一嚟！我唔系同你讲笑⋯⋯我捞左几十年」，又在庭上拿出伊利莎伯二世传记书籍，指出书中所纪录的其中一名设计师便是她，又指英女王「得我一个（设计师）系港籍㗎！我帮佢几十年！」聆案官黎达祥冷静聆听至中段便打断其陈词，表示「取消传票申请」及退庭，然后离席。

传票上写英女王地址在医管局、安倍住老人院

原告为容敏仪（Isabella Yung），三名被告依次为伊利莎伯二世、特朗普及安倍晋三。原告自行撰写的入禀状上，写明伊利莎伯二世的地址为九龙医院管理局大楼和荃湾悦来酒店（Panda Hotel）；特朗普的地址为位于中环的某律师行和荃湾杨屋道某私人屋苑的单位；安倍晋三的地址为尖沙咀的Dior分店和位于荃湾的某间老人院。

自称御用设计师被拖欠薪金遗产等数以万亿计

容自称她为已故英女王及特朗普御用品牌设计师，受聘6年但遭拖欠薪金12亿港元、版权费、店舖租金6万亿港元、自助餐劵费用近60万港元、酒店收入逾万亿港元、8间商场收入逾百万亿港元、25张遗嘱及平安纸所指的继承遗产9056亿港元等。

特朗普欠17条清朝24K足金金条？

容另指，已故英女王未在她同意下购买52个18K金皇冠自用；受聘于特朗普时租用两间「张国荣舖位」；特朗普欠她17条清朝24K足金金条；安倍晋三欠她日本电车、名牌手袋鞋履、家私版权费。

「佢哋差我兆亿，清朝啲金20几箱」

本案在本月初提讯时，原告和被告均缺席聆讯，黎达祥聆案官撤销原告冀在被告缺席下判她胜诉的申请。本案今再在高等法院提讯，原告容敏仪在庭上说话快速流畅，指出被告拖欠她人工、版权费及几十张遗嘱等，又称：「我同我老豆都画居屋图，我小学画建筑㗎！你睇吓啲图就知」。容指：「佢哋差我兆亿，清朝啲金20几箱，啲英文书出咗又唔俾钱我」。

自称为英女王任幕僚数十载

容向聆案官称：「我系出名设计师，世界第一嚟！我唔系同你讲笑⋯⋯我捞左几十年」，「我真系画居屋㗎！欧洲个啲！我有俾教会睇㗎」，「佢哋差我咁多钱，我无可能唔收」。容遂在庭上拿出伊利莎伯二世传记书籍，指出书中所纪录的其中一名设计师便是她，又指英女王「得我一个（设计师）系港籍㗎！我帮佢几十年！我系佢幕僚」。

官打断陈词：取消你嘅传票申请！

容再三强调伊利莎伯二世、特朗普及安倍晋三「真系差我咁多钱！」，表明「佢哋知道要还钱」，亦收到其入禀状。聆案官黎达祥遂打断容的说话，表明是日并非处理其申索，向她说：「我取消你嘅传票申请，退庭」，然后离席。

案件编号：HCA2271/2025

法庭记者