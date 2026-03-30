长江集团膺公益金最高筹款机构第三名 第26度蝉联三大最高筹款机构之一

长江集团 (长江实业集团有限公司、长江和记实业有限公司、长江基建集团有限公司及 电能实业有限公司) 于2024/2025年度荣膺公益金最高筹款机构第三名，第26度蝉联三大最高筹款机构之一。香港公益金名誉副会长李业广、执行委员会主席郭少明、执行委员会副主席陈子政及江焯开，今日（30日）向长江实业集团有限公司副董事总经理甘庆林颁发奖状。

长江集团一直与公益金合作无间，早于1999年起，长江集团已透过不同的筹款活动，配对公众给予公益金的捐款，当中包括多次于公益金年度电视筹款节目启动「长江捐款热线」。近年，长江集团五度携手李嘉诚基金会加码「双倍」配对公众捐款，先后惠及「公益金及时雨基金」、「公益金及时抗疫基金」及「公益金及时医疗援助基金」。在「双倍配对 1元变3元」模式的效应下，即使近年经济低迷，仍能鼓励众多善长慷慨解囊，推动「长江捐款热线」创出历来最高善款纪录。

于2024/2025年度内，长江集团除了联同李嘉诚基金会「双倍」配对捐款予「公益金及时雨基金」外，亦继续支持其他多项公益金筹款活动，如便服日、百万行、公益金东亚慈善高尔夫球赛，及商业及雇员募捐计划 (包括雇员乐助计划、绿色低碳日及公益行善「折」食日) 等。

李泽钜孩子捐金币延续三代支持公益金

另外，值得一提的是，近日长江集团主席李泽钜的孩子也与公益金结缘。李泽钜的其中一名孩子早前在汇丰银行之抽奖活动幸运中得价值十万港元的金币后，决定把之捐予公益金。这位中奖的孩子多年来耳濡目染，对公益金特别有印象，遂希望小小心意能为帮助社会上有需要人士略尽绵力。孩子的捐奖善行，正是延续父亲及祖父对公益金的支持。