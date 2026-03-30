宏福苑听证会︱会场突响火警钟 消防车到场 聆讯终止约20分钟后恢复︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。根据证人作供时间表，将有10名证人作供，包括7名宏福苑居民叶家驹、林燕明、罗德沛、苏晓峰、周志伟、黄盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」员工亦会作供，包括2名电工黄健华和李俊贤，以及公司董事、工程师钟杰文。

宏福苑听证会︱3月30日聆讯重点：

有宏泰阁居民指，当日是妻子发现宏昌阁起火，唤醒他着他下楼察看火势。他下楼后，妻子已失联，最终后者葬身火场。

有居民指曾被拒绝进入业主大会场地，每有重要议案总有多张「陌生面孔」出现，点票前夕突然有大量授权票入箱。

拍门提醒居民逃生，最终自身死于火场的街坊叶太，有居民忆起其最后一面，在走廊继续提醒大家逃生。

会场于上午11时许，突然有火警钟响起，现场暂时疏散，听证会中止约20分钟。

宏福苑听证会︱叶太舍己救5命 街坊忆最后一面：于走廊提大家「真的要先逃生」

【12:00】聆听继续进行。宏泰阁2008室罗德沛作供指出，起火当日自己于下午2时52分离开单位落楼，离开大厦后行近到垃圾站位置后，听到宏昌阁传来声响，转头望见后方的宏昌阁低层起火，而且短短10分钟后火势便由低层烧至10几20楼。他形容，棚网一直烧一路向上蔓延，没有停止，然后火舌由宏昌阁飘往宏泰阁，期间完全没有警钟或疏散，只有消防车声响及部分保安「叫人走」。

罗先生表示，早在去年4月，他收到由管理处及法团联合发出的消防装置关闭通告，他当时曾就此事向管理处查询，对方声称由于工程原因，要暂时关闭有关装置。罗生当时以为只是临时措施，并不知道原来火警钟等装置被关闭半年之久，也供称管理处之后亦没有再发通告通知他，关闭装置的时长被多次延期。另外，有晨运习惯的他也表示，多次见到宏昌阁楼下有大堆烟头，形容是「从来冇少过，投诉都冇用。」

罗先生控诉业主法团及管理公司知情不报，称对方明知棚网及发泡胶易燃，但仍然在没有通知业主，没有通过业主投票的情况下，擅自单方面为业主作出选择，形容是「铺了一条死亡之路」。他又指摘多个政府部门在今次听证会上，只为现有制度辩护，但无人主动承担责任，直斥「有人弄虚作假，及各部门之间政令不通达，系对居民二次伤害。」代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示理解罗先生的意思，但表明目前仍要听取更多证词后，方能厘清责任，但承诺一定会追查到底。

【11:55】现场可重新进入。

【11:35】听证会期间有火警钟响起，现场保安人员一度要求在场人士疏散离开。委员会主席陆启康离开现场，指：「我哋出嚟睇吓发生咩事，其他嘢稍后再回应。」

【11:30】宏泰阁1703居民林燕明作供表示，起火当日她在家听见走廊有声响，打开家门后见1701邻居叶太与1704的邻居在走廊对话，首次从叶太口中听见疑似发生火警。林女士先回家打开窗张望，惟因视野被遮盖看不见火光，不过嗅到有少许烟味。她折返走廊后再次见到叶太，叶太告诉她，依目前情况真的要先逃生，她遂回家抱著狗只准备离开，这亦是她最后一次见到叶太。

林女士带狗只再次出门时，已不见叶太踪影，她以为叶太已先一步逃生，便直接与狗只进入楼梯下楼逃生。期间，她发现逃生梯的楼层号码被人用白漆涂掉，她下楼时无法确定所在楼层。与狗只来到大堂前，她仍是对起火半信半疑，但对地下大堂后见到宏昌阁起大火，且传来浓烟，她一度想回到宏泰阁内避烟，但被街坊阻止，最后与地下的街坊一同经垃圾房通道逃到安全地方。

林女士指出，自己每日早上6、7时都会溜狗，每每经过宏昌阁时都会见到有工人吸烟，且有大批烟头弃置在棚架及棚网附近，她本人亦曾向管理署的意见箱投诉吸烟问题，但情况没有改善。她在作供的最后，衷心感谢叶太及其家人，直指「叶太作为一个咁善良，咁好嘅人，唔应该有此遭遇。」她希望委员会能还原真相，还叶太及其他居民公道。

宏福苑听证会︱居民：曾被拒进入业主大会 应负责的人不断推卸责任

【11:15】叶家驹又指，太太是一名持家有道的人。他提到独立委员会的大律师在开案陈词中指出，真相似乎慢慢浮现。他称虽然隐约见到真相，但强调不仅希望得知真相，更希望事件有一个交代，让所有宏福苑的居民得到应有的交代，还他们一个公义。

叶家驹透露，听到街坊不停自责时，自己也感到做得不够好：「如果早一两分钟打给太太，可能无事。」他认为应该要负责的人不断推卸责任，同时向当日前线人员致敬。

他形容168条人命的代价实在太多，对于政府代表律师在开案陈词中所提及的「一贯做法」，他提出批评。他指公务员「唔行多一步，无发挥功能，侮辱职责专业」，认为火灾是由一连串疏忽所导致，当中涉及「少做少错，唔做唔错」的作风。他期望最终能如特首李家超所言，让要负责者「负责到底」。

叶家驹在作供尾声时表示，期望独立委员会能找出真相和「还公义」。他指出宏福苑不少居民自责「做得唔够好，但「要负责任嘅（人）尽办法唔负责」。他强调公务员不应只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

【11:05】叶家驹指，曾遭拒绝进入业主大会。他指出，当时大批街坊被拦在社区会堂外，无法入内，现场人群鼓噪，不满为何被禁止进入。他同时留意到，会堂内出现不少陌生面孔，看似并非当区街坊。叶家驹表示，每当处理较重要议案时，类似情况便时有发生。

叶家驹又指，一般业主需以身份证登记投票，而使用授权票者则另设队伍领取选票。但在投票期间，管理公司置邦的职员竟要求他手持一个透明箱，让在场人士将票投入。他续称，待现场人士投票完毕、准备点票之际，有人突然将一大叠授权票放入箱中，数量极多。

宏泰阁居民火中丧妻 自责做得不够好

【10:55】居住于宏泰阁1701单位的叶家驹作供，忆述当日他在午睡期间，其妻子发现宏昌阁起火，遂唤醒他着他下楼察看火势。

叶家驹表示，他乘搭升降机下楼时，并未听到火警钟声。离开升降机后，他遇见一名女警，对方当时对他说：「我已经报上去，你放心。」然而，叶先生语带哽咽，指大火中失去妻子，期间一度落泪。

他描述现场所见，形容「啲火四围着」，宏昌阁火势非常猛烈，有火屑四处飞弹，整座楼宇陷入一片火海。他回忆当时的火势约有4至5层楼高，他曾叮嘱妻子「唔好落嚟」。其后，他多次致电妻子，拨打了超过十个电话，最终只听到「你所打嘅电话暂时未能接通」的讯息。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示了一张照片，可见宏泰阁1701单位的厕所内有一支烟头。叶家驹对此表示，该烟头「应该唔会系我哋香港人会食」。

叶家驹又表示，超强台风「桦加沙」吹袭香港后，发现棚架上的网颜色出现变化。以往无法清晰看到户外景色，换上的棚网则能够清楚透视。他曾于工程会议上向宏业的Gordon展示照片，指出新旧棚网之间的差异，但对方「笑笑口，未有作出回应。」

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元