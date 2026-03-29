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宏福苑听证会︱周一首有消防承办商证人作供 包括两电工及一工程师

社会
更新时间：19:07 2026-03-29 HKT
发布时间：19:07 2026-03-29 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会，明日（30日）举行第5场听证会。独立委员会早前提及，火灾当日消防措施因人为因素「彻底失效」，包括7座大厦的火警警报系统被关闭。根据独立委员会上载的证人作供时间表，明日（30日）将首次有消防承办商证人被传召，包括两名「宏泰消防工程有限公司」电工黄健华和李俊贤，以及「宏泰消防」董事及工程师钟杰文；另有7名宏福苑居民亦会出席作供。

翻查资料，「宏泰消防工程有限公司」自2016年起，多次因报价最低获聘为宏福苑消防系统保养承办商。

独立委员会曾于第二场听证会中质疑，「宏泰」未有进行监督角色，在大火前一个月多月发现消防喉无水，并在大火前一周发现火警警报系统被关，但并未就停用交消防泵文件或作相关跟进。

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