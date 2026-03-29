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香港蔚来中学疑未注册先招生 教育局：已要求申请人解释及纠正

社会
更新时间：17:56 2026-03-29 HKT
发布时间：17:56 2026-03-29 HKT

有传媒报道，一间来港办学的内地教育机构疑于获批学校注册前开始招生。该校早前于网上宣传，声称属寄宿国际学校。教育局回复《星岛头条》时表示，现正处理拟名为「香港蔚来中学」（Hong Kong Wei Lai Secondary School）的学校注册申请，其校舍位于新界荃湾沙咀道1号环贸广场2楼，当中没有寄宿设施。

教育局：正处理申请 其校舍无寄宿设施

教育局表示，十分关注事件，已即时联络有关申请人，了解情况及跟进，包括书面提出改善建议、要求申请人解释及纠正。若发现有人涉嫌作出虚假陈述及宣传，或违反《教育条例》、《教育规例》或《私立学校实务守则》，教育局定必严肃处理，以保障学生福祉。

教育局表示，十分关注事件，已即时联络有关申请人，了解情况及跟进。
教育局表示，十分关注事件，已即时联络有关申请人，了解情况及跟进。

获批注册前不应收任何费用

教育局提醒家长，选校时务必查核学校之注册状况及宣传资料之真确性，亦须留意未成年子女独自就学及居住的安全隐患。教育局重申，学校在未经教育局批准前，不得开办相关课程及不应向家长收取任何费用。有意申请学校注册的申请人，亦应详细了解相关法例和《私立学校实务守则》，并确保拟办的学校符合所有规定。

局方又指，十分重视私立学校的营办水平。所有私立学校，尽管以自负盈亏模式营办，均受《教育条例》（第279章）、《教育规例》（第279A章），以及其他相关法例和教育局不时发出的指引所规管，借此确保学校的管理令人满意，保障学生福祉和其家长的利益。

《教育条例》第86A条及今年1月公布的《私立学校实务守则》就未经注册或临时注册的学校藉广告作虚假宣传作出管制及规范。如某机构在发布任何广告时，尚未根据《教育条例》注册或临时注册为学校，则任何人不得发布广告声称该机构已获如此注册或临时注册。因此，申请人须在所有宣传物品及相关网页上清楚写明该校仍在申请注册中，亦不得刊登虚假或具误导性的资料，以免误导家长。

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