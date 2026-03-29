飞机限带两个「尿袋」︱旅客指地勤未提醒新规定 惟认为影响不大：一个充电器足够

民航机乘客即日（3月29日）起，每人最多携带两个俗称「尿袋」的外置充电器登机。《星岛头条》记者今午（29日）在机场所见，多间航空公司的登机柜位暂未更新告示，只显示原有的「禁止外置充电器寄舱」以及「飞行期间禁止使用」等规定。有旅客指，办理登机手续时，未获提醒已实施新安排，但认为影响不大。

居港外国人：很多地方都能充电

居港外籍人士Paul表示，理解出于安全考虑，限制乘客携带外置充电装置数目，「有很多地方可以帮手机和电脑充电。我觉得两个就够了，带得太多，确实会增加飞机上的火灾风险。」

另一居港外籍人士Clinton则指，今早知悉新规定，认为影响不大，「我只有一个外置充电装置，每个人带一个都够了，每个充电器可以充电两次。」

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杭州游客：飞机上太多充电装置「挺吓人」

杭州游客郑小姐指，一般出行只带一个充电器，「安全第一，一架飞机上有太多充电装置，确实挺吓人。」

游客朱小姐表示，一个充电装置足以应付出行需要，「我最多只会带一个，所以也没有特别关注。」

为应对锂电池外置充电器对航空安全带来的风险，国际民航组织公布最新规定，限制每名乘客最多携带两个流动充电装置上机，飞行期间禁止以流动充电装置为手机等装置充电；至于机组人员仍可根据飞机操作需求，携带及使用流动充电装置。机管局表示，所有从香港国际机场出发的乘客均须遵守相关规定。

大湾区航空：Check-in职员会口头提醒守新规

大湾区航空表示，为提醒乘客关于锂电池外置充电器的新规定，除了在官网发放讯息之外，亦于值机柜枱（包括排队入口位置）及登机闸口展示相关通告，而值机柜枱职员为乘客办理登机手续时也会口头提醒他们遵守新规定。

《星岛头条》正向各本地航空公司查询，如何提醒乘客遵守新规定。

记者：萧博禧

摄影：刘骏轩