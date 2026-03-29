天气︱清明时节落大雨？低压槽本周「两连袭」 清明前后有骤雨及雷暴 周六降雨概率调高

天文台今日（3月29日）表示，一股较潮湿的偏东气流正影响广东东部沿岸。本港地区下午短暂时间有阳光，晚上大致多云并有一两阵微雨，吹和缓偏东风，稍后转吹南风。

清明节天气︱4.4清明前夕 显著降雨概率被调至「中高」

预测明日部分时间有阳光及炎热，亦有一两阵骤雨。周二稍后天气渐转不稳定，星期三仍有几阵骤雨。

天文台续指，一道低压槽会在周二随后一两日影响广东，该区会有骤雨及雷暴。随着该低压槽减弱，星期四华南沿岸天色较为明朗。但预料另一道低压槽，会在复活节及清明节假期为华南带来不稳定天气。

天文台料两道低压槽 本周先后影响华南沿岸

根据天文台「九天天气预测」最新一报，本周六4月4日「多云，间中有骤雨及几阵雷暴」，气温介乎23至26度，「显著降雨概率」为中高；下周日4月5日，即清明节当日，天气「大致多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴」，「显著降雨概率」为中。其中天文台昨日对于4月4日的降雨概率预测为「中」，换言之天文台调高了周六的降雨概率。

天文台九天天气预报。