飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）昨日（27日）颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，根据国际民航组织（ICAO）的最新指引，香港民航处对携带锂电池外置充电器（行动电源）实施进一步限制。

有关措施即时生效，并适用于所有国泰航空航班：

每位乘客最多只可携带两个外置充电器，并必须随身携带，不可放入寄舱行李。

不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为装置充电。

任何超出规定数量的外置充电器将被香港国际机场的安检人员没收。

国泰建议乘客于出发前仔细检查随身行李内的物品，以免在机场遇到不便。

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国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

香港快运航空回应指，根据国际民航组织（ICAO）最新规定，每位乘客可携带最多两个锂电池外置充电器登机，同时不可在机上使用外置充电器。香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

机管局表示，为应对锂电池外置充电器对航空安全带来的风险，国际民航组织公布了最新规定，限制每名乘客不得携带超过两件外置充电器，并禁止在航班上为外置充电器充电。即日起，所有从香港国际机场出发的乘客均须遵守相关规定。机管局指，如乘客需进一步资料或协助，请在出发前向航空公司联络。