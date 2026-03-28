Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

社会
更新时间：20:42 2026-03-28 HKT
发布时间：20:42 2026-03-28 HKT

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）昨日（27日）颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，根据国际民航组织（ICAO）的最新指引，香港民航处对携带锂电池外置充电器（行动电源）实施进一步限制。

有关措施即时生效，并适用于所有国泰航空航班：

  • 每位乘客最多只可携带两个外置充电器，并必须随身携带，不可放入寄舱行李。
  • 不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为装置充电。
  • 任何超出规定数量的外置充电器将被香港国际机场的安检人员没收。

国泰建议乘客于出发前仔细检查随身行李内的物品，以免在机场遇到不便。

相关新闻: 

搭飞机「尿袋」｜国际民航组织新例 每人限带两个全程禁充电

国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。
香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

香港快运航空回应指，根据国际民航组织（ICAO）最新规定，每位乘客可携带最多两个锂电池外置充电器登机，同时不可在机上使用外置充电器。香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

机管局表示，为应对锂电池外置充电器对航空安全带来的风险，国际民航组织公布了最新规定，限制每名乘客不得携带超过两件外置充电器，并禁止在航班上为外置充电器充电。即日起，所有从香港国际机场出发的乘客均须遵守相关规定。机管局指，如乘客需进一步资料或协助，请在出发前向航空公司联络。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
5小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
5小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
10小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
7小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
1小时前
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
10小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
16小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
5小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT