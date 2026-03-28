飞机限带「尿袋」｜国泰 : 已禁止飞行途中使用充电器 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）昨日（27日）颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，注意到国际民航组织（ICAO）最新公布的有关携带外置充电器（行动电源）的更新指引，旨在进一步提升航空安全。

国泰航空已实施与国际民航组织要求一致的措施

国泰航空已在所有航班实施大致与国际民航组织要求一致的措施，包括乘客不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为手机和平板电脑等电子装置充电、不得在飞行途中任何时候使用座椅的供电插座为外置充电器充电、不得将外置充电器存放于寄舱行李或行李架，以及须将外置充电器稳妥存放在随身行李中，并放在前方座椅下。

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国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

香港快运航空回应指，根据国际民航组织（ICAO）最新规定，每位乘客可携带最多两个锂电池外置充电器登机，同时不可在机上使用外置充电器。香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。