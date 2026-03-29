Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞机限带两个「尿袋」｜即日起实施 不可寄舱、飞行时禁止充电 国泰：超出规定数量将被没收

社会
更新时间：09:23 2026-03-29 HKT
发布时间：09:23 2026-03-29 HKT

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）3月27日颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，根据国际民航组织（ICAO）的最新指引，香港民航处对携带锂电池外置充电器（行动电源）实施进一步限制。

国泰：超出规定数量将被机场安检没收

有关措施即时生效，并适用于所有国泰航空航班：

  • 每位乘客最多只可携带两个外置充电器，并必须随身携带，不可放入寄舱行李。
  • 不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为装置充电。
  • 任何超出规定数量的外置充电器将被香港国际机场的安检人员没收。

国泰建议乘客于出发前仔细检查随身行李内的物品，以免在机场遇到不便。

相关新闻: 

搭飞机「尿袋」｜国际民航组织新例 每人限带两个全程禁充电

国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

香港快运航空回应指，根据国际民航组织（ICAO）最新规定，每位乘客可携带最多两个锂电池外置充电器登机，同时不可在机上使用外置充电器。香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

大湾区航空：即日起实施规定 进一步加强飞行安全

大湾区航空表示，为进一步加强飞行安全，由即日（29日）起，乘客只可携带最多两个锂电池外置充电器（「外置充电器」）登机，亦不得于飞机航行期间为外置充电器充电。此规定乃根据国际民航组织的相关公布。其他关于外置充电器应注意事项，请参阅大湾区航空官网（https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK/manage/our-services/baggage.html#accordion-0728d5f488-item-2ff7972c96）。

机管局表示，为应对锂电池外置充电器对航空安全带来的风险，国际民航组织公布了最新规定，限制每名乘客不得携带超过两件外置充电器，并禁止在航班上为外置充电器充电。即日起，所有从香港国际机场出发的乘客均须遵守相关规定。机管局指，如乘客需进一步资料或协助，请在出发前向航空公司联络。

因应国际民用航空组织发布有关航班乘客携带及于飞行期间使用锂电池外置充电器的最新规定，民航处亦于3月28日向在香港国际机场运作的航空公司发出通告，更新对所有由香港国际机场离港的乘客的相关要求及规管，新规定已即时正式实施。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
22小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
3小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
复活节｜旅行社指高铁团爆满「一票难求」 欧洲团客受战火影响大跌一半
复活节｜旅行社指高铁团爆满「一票难求」 欧洲团客受战火影响大跌一半
社会
4小时前
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
13小时前
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
02:37
伊朗局势｜美军两栖攻击舰「的黎波里号」抵中东 也门胡塞武装再袭以色列 ｜持续更新
即时国际
4小时前
九龙城酒楼设「限时饮茶」？4位以下限1小时要交枱！网民怒斥赶客︰食餐饭食到职工用膳咁
九龙城酒楼设「限时饮茶」？4位以下限1小时要交枱！网民怒斥赶客︰食餐饭食到职工用膳咁
饮食
17小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
18小时前
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
23小时前
TVB小生丁子朗拍内地短剧一王战四后 变油腻霸总被嘲演技浮夸 继《亚洲超星团》后再惹负评？
TVB小生丁子朗拍内地短剧一王战四后 变油腻霸总被嘲演技浮夸 继《亚洲超星团》后再惹负评？
影视圈
23小时前