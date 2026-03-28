拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！

与低压槽相关的雷雨正影响广东沿岸。同时，一股较潮湿的偏东气流正影响广东东部沿岸。天文台预料明日（29日）起连续九天都有骤雨，下周一（30日）日间炎热，有一两阵骤雨，气温最高达29°C；又预料低压槽会在下周中至后期带来骤雨及雷暴，下周五（4月3日）有几阵骤雨，稍后局部地区有雷暴，气温介乎24°C至28°C。

天文台预测本港今日下午及今晚天气大致多云，有几阵骤雨，局部地区有雷暴，气温介乎23°C至27°C，吹轻微至和缓东至东南风。

未来九天最高湿度均达90%或以上

根据天文台九天天气预报，天文台预料明日（29日）起连续九天都会有骤雨，未来九天最高湿度均达90%或以上。

3.30日间炎热最高29°C

天文台表示，随偏南气流逐渐影响广东沿岸，未来一两日该区天气炎热，亦有一两阵骤雨，周日（29日）大致多云，早上局部地区能见度较低，日间短暂时间有阳光，气温介乎23°C至28°C；下周一（30日）部分时间有阳光，有一两阵骤雨，日间炎热，气温介乎24°C至29°C；下周二（31日）天气大致多云，日间短暂时间有阳光。稍后有几阵骤雨及雷暴，气温介乎24°C至28°C。

下周中至后期有骤雨及雷暴

天文台又预料，低压槽会在下周中至后期为华南带来不稳定的天气，会有骤雨及雷暴。下周五（4月3日，耶稣受难节）天气大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光。稍后局部地区有雷暴，气温介乎24°C至28°C；下周六（4月4日，耶稣受难节翌日）天气多云，有几阵骤雨及雷暴，气温介乎23°C至27°C。至于清明节（4月5日），天文台则预料气温介乎23°C至28°C，大致多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴。