宏福苑大火｜居民下月分批回单位 卓永兴：4人上楼等同有12小时执拾 吁「量力而为」

宏福苑大火至今四个月，七座受火大厦的居民在下月20日开始可返回单位执拾。政务司副司长卓永兴今早(28日)在电台时强调整个部署以居民安全为最大考量，又认为因可同时4人上楼，3小时的执拾时间已经足够；他又呼吁居民要因应身体情况，执拾时要量力而为。

部分单位「满目疮痍」须加固 清理公众地方防割伤

卓永兴指出，安排居民返回单位面对多种困难，部分被大火波及的单位，他形容现场「满目疮痍」，墙壁、天花、梁柱、窗户及楼梯均残破不堪，单位内外满布瓦砾碎砖。家私电器烧至仅剩金属支架，现场环境极为恶劣。在安排居民返回前，必须对楼宇结构进行大量加固工程，公众地方亦是举步为艰，因此进行清理，以防长者及居民被杂物绊倒或割伤。

高层往返耗体力 吁居民量力而为

卓永兴坦言，大厦没有升降机是第二个、也是最大的困难。居住在十几楼以上甚至三十多层高层的住户，往返需消耗大量体力。他提醒居民必须「量力而为」，并考虑自身身体状况执搭家中的物品。

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梅花间竹控人流 减楼宇负荷保安全

保安是第三个困难。由于许多单位的大门在火灾中烧毁，或被消防员破门入屋搜救，保安问题引起居民担忧。当局亦采取「梅花间竹」的安排，即同一时间获准进入的单位，其上下层及相邻单位将不会开放，以控制人流，减轻楼宇结构的负荷。

四人同时上楼3小时够用 特殊情况可协调

对于居民关注的「三小时」执拾时间是否足够，卓永兴解释，每户最多可有四人同时上楼，即共有十二个工作小时。他相信，若居民回去与居所告别、进行简单悼念，惟不能进行化宝、上香等需要生火的仪式；收拾珍贵财物具宝贵回忆的物品，「足够满足需要，告别唔需要太长时间」。同时，亦没有规定陪同上楼人士的身份，包括搬运工等亦可上楼。原则上每户4人要一同进出楼宇，以免当中有人会去错单位，有关安排是要保障其他单位的财物安全。不过，他也补充，现场工作人员会视乎实际情况，例如在低层单位且视线范围内，或可容许有限度的弹性处理。

卓永兴又提到，若延长时间执拾时间，将会大幅增加整体安排所需的时间，对等候的居民造成焦虑。不过，他也表示，若居民因特殊原因无法在指定时间返回，可联络社工，当局会收集相关要求并研究如何作出弹性安排。

一户一社工通知时间 严重单位限一人进入

当局已安排「一户一社工」跟进，向居民详细解释返回单位的日期、时间及注意事项。社工会向居民展示其单位的照片，让他们有心理准备，并评估自身及同行亲友的身体状况。

他又称，对于损毁最严重的三十多个单位，虽然最多可有四人陪同上楼，但基于安全理由，同一时间只允许一人进入单位内，但可轮流进入。

社工临床心理学家驻场 关顾居民情绪

卓永兴指出，当局高度重视居民返回灾后家园时可能出现的情绪波动。在居民上楼前，社会福利署会提供心理辅导短片，作好心理准备。对于有罹难者的单位，社署更会安排社工「逐户陪同」上楼。

此外，大厦每隔数层便会设有一个由社工及临床心理学家组成的「专队」驻守，提供即时支援。居民离开后，社署仍会提供情绪辅导服务。若居民事后出现延迟性的情绪问题，亦可随时联络社工寻求专业协助。

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