沙岭数据园区动工仪式周六举行 蔡杰铭出席欢迎晚宴 与润泽董事长周超男交流

润泽（香港）沙岭数据园区动工仪式明日( 28日 )举行。创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭和数字政策办公室署理数字政策专员张宜伟今日( 27日 )晚上一同出席由香港润江智算科技有限公司举办的「润泽（香港）沙岭数据园区动工仪式」欢迎晚宴，与一众合作伙伴、业界代表及嘉宾聚首交流，气氛热烈。

晚宴由润泽智算科技集团股份有限公司董事长周超男及总裁李笠主持，为明日举行的润泽（香港）沙岭数据园区动工仪式揭开序幕。众人与在场嘉宾就创科发展与产业协作深入交流。

创科局常秘蔡杰铭(中)出席由香港润江智算科技有限公司举办的「润泽（香港）沙岭数据园区动工仪式」欢迎晚宴。创科局FB

沙岭数据园区是香港北部都会区创科发展的关键项目，用地已于今年3月2日经公开招标批出，将发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区。该项目预计于2029年开始营运，首3年投资238亿元，创造46亿元经济产出及约180个技术职位。至2032年可提供每秒18万千万亿次浮点运算次数的算力，相当于目前香港算力的36倍，将进一步巩固香港作为中外数据连接枢纽的领先地位。项目亦将加强人工智能与产业发展深度融合，与国家全面实施「人工智能+」行动同频共振。