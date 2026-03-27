Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第11届儿童书展亚博开幕 5000家庭登记参与 设艺术展览、成语动画廊

社会
更新时间：19:37 2026-03-27 HKT
发布时间：19:37 2026-03-27 HKT

第十一届「儿童书展暨超级亲子用品展」于今日（27日）起一连三日在亚洲国际博览馆举行，今届书展以「让生命注入希望从探索开始」为主题，让小朋友游历不同探索点，透过活动、互动游戏、亲子共读等，一同面对未知挑战。活动网上登记反应热烈，共吸引5,000个家庭参与。

特意提前至3月举办  冀透过展览助学童纾缓情绪

亲子头条董事总经理及儿童书展总策划卢英杰表示，往年书展通常于5月举行，今年第十一届书展特意提前至3月举办。此决定源于一位小朋友表示，每次过年后回校均感到巨大压力，甚至不愿返学。卢英杰希望透过这个「为小朋友放电」的展览，协助学童纾缓情绪、重拾学习动力。

大会特别安排为儿童设计的艺术展览

大会特别安排为儿童设计的艺术展览，展示由HKAOAC香港文艺协会提供的儿童美术作品，让小朋友透过绘画抒发心情，同时展示个人作品，启发小朋友对艺术的探索与创造力，学习欣赏不同美术作品。同时，书展与HMVOD及TVBI合作推出全新高清版《成语动画廊》，开放予小朋友观赏。

香港艺术中心监督团成员何超盈表示，文化多样性对小朋友而言或许较难理解，但关键在于培养他们主动学习态度。她认为，未来教育应以文化和知识为根基，配合小朋友自身领悟能力，而这些素质均可透过阅读有效提升。

AI能激发创意 为儿童读物创作开辟更多可能

优质家长会会长及香港资助小学校长会校长梁兆棠表示，AI出现已令教育界开始反思学生交出的功课、说出的观点，究竟是出于真心，还是借助AI代笔。阅读恰恰能解决这个疑虑，书本承载经过验证的真实知识，文字可信度远超网络资讯。他以四大名著为例，指出这些流传至今的经典，既能让小朋友感受文学之美，亦能培养探索精神，极具教育价值。

他续指，AI知识源于现有资料的搜集总结，教育工作者有责任教导学生广泛阅读，锻炼批判思维以判断资讯真伪。他认为AI非但不会取代人类，反而能激发创意，为儿童读物创作开辟更多可能，如本届书展与HMVOD及TVBI合作推出高清版《成语动画廊》，正是AI活化传统文化的例证，借助科技，传统文化得以生动重现。他不担心AI会改变儿童读物的创作方式，反而相信AI能激发创意，丰富科幻故事的想像空间，为创作开辟带来更多可能。

记者、摄影：张琦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
1小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内寻获触电受伤男子
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内救出触电受伤男子送院
突发
1小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
4小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
2小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
4小时前
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
5小时前