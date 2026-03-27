第11届儿童书展亚博开幕 5000家庭登记参与 设艺术展览、成语动画廊

第十一届「儿童书展暨超级亲子用品展」于今日（27日）起一连三日在亚洲国际博览馆举行，今届书展以「让生命注入希望从探索开始」为主题，让小朋友游历不同探索点，透过活动、互动游戏、亲子共读等，一同面对未知挑战。活动网上登记反应热烈，共吸引5,000个家庭参与。

特意提前至3月举办 冀透过展览助学童纾缓情绪

亲子头条董事总经理及儿童书展总策划卢英杰表示，往年书展通常于5月举行，今年第十一届书展特意提前至3月举办。此决定源于一位小朋友表示，每次过年后回校均感到巨大压力，甚至不愿返学。卢英杰希望透过这个「为小朋友放电」的展览，协助学童纾缓情绪、重拾学习动力。

大会特别安排为儿童设计的艺术展览

大会特别安排为儿童设计的艺术展览，展示由HKAOAC香港文艺协会提供的儿童美术作品，让小朋友透过绘画抒发心情，同时展示个人作品，启发小朋友对艺术的探索与创造力，学习欣赏不同美术作品。同时，书展与HMVOD及TVBI合作推出全新高清版《成语动画廊》，开放予小朋友观赏。

香港艺术中心监督团成员何超盈表示，文化多样性对小朋友而言或许较难理解，但关键在于培养他们主动学习态度。她认为，未来教育应以文化和知识为根基，配合小朋友自身领悟能力，而这些素质均可透过阅读有效提升。

AI能激发创意 为儿童读物创作开辟更多可能

优质家长会会长及香港资助小学校长会校长梁兆棠表示，AI出现已令教育界开始反思学生交出的功课、说出的观点，究竟是出于真心，还是借助AI代笔。阅读恰恰能解决这个疑虑，书本承载经过验证的真实知识，文字可信度远超网络资讯。他以四大名著为例，指出这些流传至今的经典，既能让小朋友感受文学之美，亦能培养探索精神，极具教育价值。

他续指，AI知识源于现有资料的搜集总结，教育工作者有责任教导学生广泛阅读，锻炼批判思维以判断资讯真伪。他认为AI非但不会取代人类，反而能激发创意，为儿童读物创作开辟更多可能，如本届书展与HMVOD及TVBI合作推出高清版《成语动画廊》，正是AI活化传统文化的例证，借助科技，传统文化得以生动重现。他不担心AI会改变儿童读物的创作方式，反而相信AI能激发创意，丰富科幻故事的想像空间，为创作开辟带来更多可能。

记者、摄影：张琦