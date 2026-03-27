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宏福苑安置｜房屋局推专题网站 详列收购细节、3900换楼单位资讯

社会
更新时间：18:50 2026-03-27 HKT
发布时间：18:50 2026-03-27 HKT

房屋局今日（27日）表示，宏福苑长远居住安排方案专题网站已经推出，一站式提供与方案有关的最新资讯和消息，方便宏福苑业主随时浏览及查阅。专题网站胪列「特设销售计划」详细资讯，如计划下每个屋苑提供的单位数目和呎数分布等，亦介绍「解说专队」服务站，以及队员制服和工作证样式等资料，同时包括常见问题和政府回应，方便居民和各界查阅及了解详情。房屋局会适时更新专题网站的各类资讯，包括新闻稿和社交媒体帖文，借以便利宏福苑业主更清楚掌握方案的各种资料。

解说专队助业主掌握方案细节

政府上月公布宏福苑长远居住安排方案，涵盖收购宏福苑A-G座业主的业权，并设立「特设销售计划」，预留共3,900个房委会及房协单位，供已向政府出售业权的业主选购或「楼换楼」。3月2日起，由房屋局统筹的过百人「解说专队」亦已开始直接联系业主，向他们解释政府收购业权和各个居住方案细节，并及时解答业主疑问。宏福苑业主如对方案有任何查询，除可与专责其个案的专队成员联络外，亦可致电查询热线 2129 8133 。

摄影：何健勇、卢江球

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