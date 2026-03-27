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港铁今年冻结票价 连续第二年维持票价不变

社会
更新时间：17:28 2026-03-27 HKT
发布时间：17:28 2026-03-27 HKT

港铁公司今日（27日）宣布，按照票价调整机制下的直接驱动方程式计算，2026/27年度的票价会维持不变，连续第二年冻结票价，亦是过去10年内第6次冻结票价或减价。

延续各款「全月通」及「早晨折扣优惠」计划1年

港铁会继续提供恒常票价优惠，支援涵盖长者、小童、合资格学生及残疾人士等，以去年计，整体受惠人数逾6亿人次，港铁所承担的恒常票价优惠总值超过32亿元。另外，公司亦持续提供不同车费推广惠及上班族，包括绿色专线小巴$0.5转乘优惠及「都会票」，并延续各款「全月通」及「早晨折扣优惠」计划1年。

港铁公司香港客运服务总监邝永铨表示，票价调整机制为港铁每年的票价检讨，提供客观和透明的方程式，并充份考虑社会经济状况和市民的负担能力。港铁在香港肩负独特角色，确保香港铁路票价水平维持竞争力的同时，亦透过各项优惠回馈社群，并为持份者继续创造社会价值，惠及香港。


港铁票价每年按票价调整机制方程式厘订

港铁票价是每年按照票价调整机制下的直接驱动方程式厘订，方程式采用客观经济数据作依归。根据政府统计处今日公布，去年12月运输业名义工资指数按年增加3%，及早前公布的去年12月综合消费物价指数按年升1.4%，按票价调整机制方程式，计及生产力因素带来的0.8%减幅，连同2025/2026（上年度）票价调整转拨至本年度计算的+1.45%，本年度按机制计算出的票价调整幅度为+2.85%。

同时，根据票价调整机制的「负担能力上限」安排，按政府统计处早前公布的数据，相应年度的第四季家庭月入中位数按年变动数值为0，因此即使方程式运算结果是正数，本年度港铁票价亦不会作出调整。

按「负担能力上限」安排，本年度未实施的票价调整幅度+2.85%将按机制延至随后两年，即在2027/28年度(+1.43%)，,2028/29年度(+1.42%)票价调整时分别实施。至于原定延至本年度实施合共+1.96%调整幅度，亦会安排延后至2027/28年度处理。

票价调整机制方程式

计算2026/27年度(本年度)港铁票价调整幅度

2025年12月
综合消费物价指数按年变动
(+1.4% × 0.5)		 + 0.7%
2025年12月
运输业名义工资指数按年变动
(+3.0% × 0.5)		 + 1.5%
生产力因素 - 0.8%
2025/26年度票价调整的转拨幅度 + 1.45%
按票价调整机制的计算结果 = +2.85%
本年度整体票价调整幅度 = 0

 

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