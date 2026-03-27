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宏福苑大火｜7厦居民4.20起分批上楼 宏新阁最早 一文睇清时间表、上楼流程、交通安排

社会
更新时间：17:03 2026-03-27 HKT
发布时间：17:03 2026-03-27 HKT

宏福苑上楼执拾时间表｜大埔宏福苑火灾发生至今4个月，政务司副司长卓永兴（3月27日）公布，将安排宏志阁以外的7座大厦居民，于4月20日至5月4日期间，分批返回单位执拾个人物品。

宏福苑上楼执拾时间表

当局将分三轮安排居民返回单位，各座大厦的具体上楼执拾时间表如下：

  • 宏新阁：4月20日至4月22日
  • 宏昌阁、宏仁阁、宏道阁：4月23日至4月28日（每日开放两座楼宇）
  • 宏泰阁、宏建阁、宏盛阁：4月29日至5月4日（每日开放两座楼宇）

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上楼时段及人数限制

为确保秩序与安全，当局对上楼时间及人数设有严格限制，详情如下：

上楼时间

每日设有两个时段

  • 上午9时至下午1时
  • 及下午2时半至下午6时半
  • 每次逗留最多3小时

人数限制

  • 每个单位最多只可4人一同进出。
  • 若单位有局部结构损坏，人数限制将收紧至仅限2人进入。
  • 至于少数结构严重受损的单位，则仅限1人进入。

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登记流程与现场安排

居民上楼执拾的流程安排如下：

  1. 登记与装备：已预先登记的住户需在社工陪同下，前往广福社区会堂进行登记。进入屋苑范围及上楼期间，政府会提供安全帽、防刮手套及口罩。
  2. 人员陪同：上楼期间将有警员或民安队队员陪同。若单位涉及死亡个案或住户有特殊需要，社会福利署将特别安排人员陪同。
  3. 现场支援：大厦每层的正门、后门及楼梯均有警员看守。此外，由社工、临床心理学家及民安队组成的「驻层专队」亦会在各楼层候命，以提供额外支援。
  4. 联合询问处：居民如对物品遗失有疑问或需其他查询，可前往设于大埔浸信会公立学校地下的联合询问处，设警务人员驻场，可供居民即场报案。

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前往宏福苑交通安排

为方便居民往返，当局已安排多种交通方式：

免费接驳巴士

  • 由当日上午8时15分起，提供每15分钟一班的免费穿梭巴士服务，往返宏福苑及大埔墟港铁站。
  • 车站分别设于港铁站B出口，以及广礼楼对开的停车场

公共巴士

  • 可选乘九巴71K线往返
  • 上落车地点为广福街市及广福商场内的中途站

自驾

  • 自行驾车的人士可透过社工预约车位
  • 可免费使用宏福苑停车场

的士

  • 宝湖道已设置临时的士站

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