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宏福苑大火｜麦美娟 : 宏志阁复修工程较预期复杂 年内完成机会微 是否收购需视乎业主意愿

社会
更新时间：16:40 2026-03-27 HKT
发布时间：16:40 2026-03-27 HKT

政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强、房屋局局长何永贤和民政及青年事务局局长麦美娟今日（27日)就大埔宏福苑7座受火楼宇居民返回单位执拾的安排会见传媒。麦美娟表示，理解有宏志阁居民亦希望可再次返回单位，但由于今次涉及其余7座楼宇，情况复杂，每日需动员约1000人次，因此会优先处理该7座楼。她又透露，宏志阁的复修工程较预期复杂，单是外墙纸皮石的工程，仍有三分之二需要进行，加上要辟建紧急车辆通道，另涉及保险等，居民今年内返回单位居住的机会甚微。至于政府会否收购宏志阁，她表示需视乎业主意愿。

复修工程费料逾千万  单外墙工程已至少需时9个月

她指，合安早前已委聘合资格承办商及相关专业人士到宏志阁实地视察，初步评估发现，若要确保居民能够安全入住，所需处理的工程比预期更为繁杂，估计费用逾千万，工程时间亦非三数个月可完成。

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麦美娟指，主要工程范围包括在大火前尚未完成的三分之二外墙纸皮石工程，估计需时约九个月；开设新的紧急车辆通道，工程需时约三个月；此外，亦需为居民兴建临时有盖行人通道，并修复消防系统、电讯设备、公共天线、中央石油气、电力及供水等设施。整体工程较预期更为复杂及庞大。

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