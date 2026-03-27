保安局两名青年领袖获选参与博鳌亚洲论坛 与经济专家交流人工智能创新趋势｜Kelly Online
更新时间：14:06 2026-03-27 HKT
发布时间：14:06 2026-03-27 HKT
发布时间：14:06 2026-03-27 HKT
为期四天的2026博鳌亚洲论坛日前召开，保安局两位青年领袖Angus与Audrey于今年获参与有关盛事。
保安局今(27日)在社交平台发文，指博鳌亚洲论坛不仅云集亚洲乃至世界各地的领袖，亦是全球青年交流的重要舞台。在数天紧凑的考察行程中，Angus不仅有幸与国际知名的经济学家交流，并即席请教全球人工智能的创新趋势，更与Audrey一同接受中央电视台的访问，充分展现了香港青年的自信与国际视野。
两位青年均对世界人工智能的迅速发展深感震撼，并认为必须把握此发展机遇，自主创造未来。
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